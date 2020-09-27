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Перерезал горло рецидивист-убийца односельчанину в Новосибирске

11:31 27.09.2020 Фото: pixabay.com
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Полицейские установили, что в ходе ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение.

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Полицейские установили, что в ходе ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение

Ссора на почве неприязненных отношений закончилась тяжким преступлением, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

26 сентября в вечернее время в центральную районную больницу был доставлен 38-летний житель села Гутово Тогучинского района. Врачи диагностировали у пациента ножевое ранение. Полицейские приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – безработного 33-летнего местного жителя. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за убийство.

Полицейские установили, что в ходе ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение в шею.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Проводится расследование.

ножевое ранение подозреваемый рецидивист ГУ МВД по НСО
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