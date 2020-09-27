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Обязательно и срочно! Новое условие получения соцвыплат нужно выполнить жителям Бердска

11:45 27.09.2020 Фото: pixabay.com
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Бердским пенсионерам и другим получателям нужно поторопиться, чтобы выплаты не прекратились после 1 октября 2020.

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Всем получателям социальных выплат нужно перейти на "МИР"

Заместитель начальника управления Пенсионного фонда по Бердску Татьяна Кусова напоминала, что до 1 октября родители детей в возрасте до 3 лет и с 3 до 16 лет могут написать заявление о предоставлении выплаты через портал Госуслуг, в отделении ПФР или Многофункционального центра. Если родители не подавали заявление, то они получат все выплаты одним платежом.

Также до 1 октября инвалиды, ветераны и другие получатели ежемесячных выплат должны отказаться от набора социальных услуг, восстановить их полностью или частично на 2021 год.

"Если гражданин имеет право на ежемесячную денежную выплату, для получения ее в 2021 году, ему необходимо подать заявление до 1 октября", - сказала Татьяна Кусова.

Стоит отметить, что все, кто получает социальные выплаты и пенсии, должны перейти на платежную систему "МИР". Это обязательное требование, напомнили в пресс-центре мэрии Бердска.

выплаты инвалиды. платеж подать заявление Татьяна Кусова ПФР
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