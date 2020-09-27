Мусорят на самоизоляции россияне больше. Дал из-за этого 9 млрд рублей перевозчикам мусора Мишустин

Чтобы не допустить приостановку работы региональных операторов по обращению с ТКО, было принято решение оказать им поддержку. Читайте текст постановления.

В Бердске есть задержки с вывозом мусора

Правительство внесло изменения в правила предоставления поддержки операторам по вывозу мусора. Глава кабмина подписал постановление 26 сентября, сообщается на официальном сайте российского правительства.

Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением изменил правила предоставления межбюджетных трансфертов регионам на поддержку операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Это решение упростит условия получения федеральной помощи и обеспечит стабильную работу компаний, занимающихся вывозом и утилизацией мусора.

Теперь для получения трансферта региону необязательно иметь действующую территориальную схему в области обращения с отходами. Будет достаточно письма за подписью руководителя субъекта, в котором он обязуется такую схему утвердить.

Кроме того, продлевается срок заключения соглашения между Минприроды и региональными властями, на основании которого предоставляются трансферты, – с 1 июля до 1 ноября. Таким образом, субъекты, ранее не успевшие подготовить соглашение или утвердить территориальную схему, смогут получить господдержку и направить её компаниям.

Ещё одно изменение касается объёмов финансирования. Средства для региональных операторов теперь будут предоставляться в размере, предусмотренном соглашением, а не ежемесячно в размере, не превышающем одной третьей объёма средств, предусмотренного соглашением, как это было ранее. То есть теперь деньги можно будет получить единовременно за весь период, если это зафиксировано в соглашении.

Из-за угрозы распространения коронавируса многие граждане перешли в режим самоизоляции и на дистанционную работу. Это привело к увеличению объёмов бытового мусора и росту нагрузки на компании, которые его вывозят. Чтобы не допустить приостановки их работы, было принято решение оказать им поддержку. Помощь государства на общую сумму более 9 млрд рублей в этом году получат операторы из 77 субъектов страны.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 9 апреля 2020 года № 473.

Читайте текст постановления.