27.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Армения объявила войну Азербайджану. Срочное заявление

12:29 27.09.2020 Фото: Википедии
1

По словам армянского премьер-министра Никола Пашиняна, вооруженные силы противника атакуют в направлении Нагорного Карабаха.

% name% title
В Карабахе начались военные действия. Срочное заявление главы Армении Никола Пашиняна

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о начале войны с Азербайджаном. По словам политика, вооруженные силы противника атакуют в направлении Нагорного Карабаха.

«Враг начал атаку на Арцах (непризнанная республика Нагорного Карабаха, — прим. ред.). Армия обороны успешно столкнулась с нападением. Ситуация находится в оперативном развитии, информация будет сообщена при необходимости», — написал Пашинян в своем Facebook.

Премьер попросил армян доверять только официальным СМИ и быть начеку. Также Пашинян заявил об уверенности в победе своей страны.

Нагорный Карабах — непризнанная республика в восточной части Армянского нагорья. Однако согласно административно-территориальному делению Азербайджана находится на его территории. 21 июня аналитик Садат Гулиев уже предсказывал начало открытого конфликта в Карабахе из-за ухудшения отношений Армении и Азербайджана, передает ura.news.

Армения военные действия нападение премьер-министр противник Никол Пашинян
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Россия ввяжется в военный конфликт?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Причину огромной очереди машин скорой помощи назвал минздрав Новосибирской области
13:22 27-09-2020
Причину огромной очереди машин скорой помощи назвал минздрав Новосибирской области
Бесполезные и вредные из "здорового питания" продукты назвал доктор Мсников
12:57 27-09-2020
Бесполезные и вредные из
Первый в истории вылечившийся от ВИЧ человек болен раком последней стадии
12:43 27-09-2020
Первый в истории вылечившийся от ВИЧ человек болен раком последней стадии
Армения объявила войну Азербайджану. Срочное заявление
12:29 27-09-2020
Армения объявила войну Азербайджану. Срочное заявление
Мусорят на самоизоляции россияне больше. Дал из-за этого 9 млрд рублей перевозчикам мусора Мишустин
12:19 27-09-2020
Мусорят на самоизоляции россияне больше. Дал из-за этого 9 млрд рублей перевозчикам мусора Мишустин
5 главных ошибок секса с презервативом
12:18 27-09-2020
5 главных ошибок секса с презервативом
Магнитные бури сегодня: 27 сентября сильной магнитной бури не будет, сообщают синоптики РАН 1
12:07 27-09-2020
Магнитные бури сегодня: 27 сентября сильной магнитной бури не будет, сообщают синоптики РАН
Была ли пьяна загадочно погибшая в фитнес-центре дочь актера Конкина София, поведали эксперты
12:04 27-09-2020
Была ли пьяна загадочно погибшая в фитнес-центре дочь актера Конкина София, поведали эксперты
Астрологическая любовная совместимость водолея: Лучшая и худшая пара для неземного знака зодиака 1
11:55 27-09-2020
Астрологическая любовная совместимость водолея: Лучшая и худшая пара для неземного знака зодиака
БердскОбязательно и срочно! Новое условие получения соцвыплат нужно выполнить жителям Бердска
11:45 27-09-2020
Обязательно и срочно! Новое условие получения соцвыплат нужно выполнить жителям Бердска