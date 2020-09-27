Спугнули «голубятню» на площади Горького и рассказали о наболевшем пикетчики в Бердске

Что нового у протестантов, кроме замороженной до всесторонней экологической экспертизы стройки мусорного полигона в пяти километрах от центра нашего города, узнал «Свидетель». — Проблемы остаются, и мы стараемся о них напомнить жителям Бердска, — поясняет активистка Наталья Слесарёва. — Наши депутаты вынесли решение, что мусорный полигон будут строить на Искитимской территории, а потому и проблемы нет. Кроме того, по словам активистки, народ до глубины души возмущён, что депутаты приняли решение о запрещении держать крупный рогатый скот жителям частного сектора. Напомним для тех, кто ещё не в курсе, что в ходе недавней сессии городского совета депутаты, действительно, запретили держать на территории усадеб крупный рогатый скот, приняв новые правила землепользования и застройки. Данное решение, которое, по мнению участников протестного движения, является, по меньшей мере, странным, а, по большому счёту, дискриминационным, для нашего города с его не самым малым по территории частным сектором. В этой части протестанты всецело поддерживают мнение «своего» депутата горсовета Николая Сычёва, выраженного в его постсессионом «манифесте». Вот что, в частности, по вопросу об «уничтожении КРС» сообщает своим избирателям Николай Сычёв: «У меня есть желание спросить, а кто против выращивания произведенного своим трудом экологически чистых продуктов животноводства и садоводства? Кому неймется запретить гражданину Российской Федерации, жителю города Бердска выращивать на своей делянке огурцы, помидоры, ягоды и иметь в подворье козочку, курочку и коровку или одну-две семьи пчел для лечебных оздоровительных целей, где бы это не происходило – на дачном участке или на придомовой территории? У кого чешутся руки построить многоэтажки на месте 500 земельных участков частного сектора в центральной части Бердска, а народ переселить в многоэтажки? Что происходит у нас в муниципальных органах власти, которые в соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации призваны осуществлять свою власть, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. Почему и по какому праву депутаты Совета депутатов Бердска на состоявшейся 17 сентября 2020 года 38 сессии Совета депутатов не включили в Правила землепользования и застройки города право жителей частного сектора иметь пристройку для содержания скота и сельскохозяйственных животных? Не они ли народные избранники? И не они ли должны отстаивать мнение и позицию народа? Эти и другие вопросы стали мне задавать избиратели после состоявшейся 17 сентября 38 сессии Совета депутатов. У горожан складывается мнение, что данные бердских депутатов не сплачивают общество и власть, а ведут его к расколу и недопониманию действий муниципальных органов власти. Нужна ли кому такая социальная напряженность в Бердске? Мне как депутату Совета депутатов города по избирательному округу №17 она не нужна». …Возвращаясь к субботнему пикету на площади Горького, стоит отметить, что по причине выходного дня в Доме советов его не увидели и не услышали. Впрочем, расположившиеся спиной к органу власти участники движения #БердскПРОТИВсвалки пришли на площадь вовсе не поделиться упомянутыми выше проблемами с властью Бердска. Она о них знает. По словам пикетчиков, они встали с плакатами, чтобы поделиться наболевшим с простыми жителями города.
Вместе с тем жители частного сектора как занимались, так и будут заниматься разведением и содержанием сельскохозяйственных животных, выращиванием плодово-ягодных культур и жить своим крестьянским, трудовым укладом жизни, но с большой обидой на власть. Их не страшат никакие санкции, проводимые муниципальными органами власти.
Что нового у протестантов, кроме замороженной до всесторонней экологической экспертизы стройки мусорного полигона в пяти километрах от центра нашего города, узнал «Свидетель».
— Проблемы остаются, и мы стараемся о них напомнить жителям Бердска, — поясняет активистка Наталья Слесарёва. — Наши депутаты вынесли решение, что мусорный полигон будут строить на Искитимской территории, а потому и проблемы нет.
Кроме того, по словам активистки, народ до глубины души возмущён, что депутаты приняли решение о запрещении держать крупный рогатый скот жителям частного сектора.
Напомним для тех, кто ещё не в курсе, что в ходе недавней сессии городского совета депутаты, действительно, запретили держать на территории усадеб крупный рогатый скот, приняв новые правила землепользования и застройки.
Данное решение, которое, по мнению участников протестного движения, является, по меньшей мере, странным, а, по большому счёту, дискриминационным, для нашего города с его не самым малым по территории частным сектором. В этой части протестанты всецело поддерживают мнение «своего» депутата горсовета Николая Сычёва, выраженного в его постсессионом «манифесте».
Вот что, в частности, по вопросу об «уничтожении КРС» сообщает своим избирателям Николай Сычёв:
«У меня есть желание спросить, а кто против выращивания произведенного своим трудом экологически чистых продуктов животноводства и садоводства? Кому неймется запретить гражданину Российской Федерации, жителю города Бердска выращивать на своей делянке огурцы, помидоры, ягоды и иметь в подворье козочку, курочку и коровку или одну-две семьи пчел для лечебных оздоровительных целей, где бы это не происходило – на дачном участке или на придомовой территории?
У кого чешутся руки построить многоэтажки на месте 500 земельных участков частного сектора в центральной части Бердска, а народ переселить в многоэтажки?
Что происходит у нас в муниципальных органах власти, которые в соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации призваны осуществлять свою власть, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.
Почему и по какому праву депутаты Совета депутатов Бердска на состоявшейся 17 сентября 2020 года 38 сессии Совета депутатов не включили в Правила землепользования и застройки города право жителей частного сектора иметь пристройку для содержания скота и сельскохозяйственных животных? Не они ли народные избранники? И не они ли должны отстаивать мнение и позицию народа?
Эти и другие вопросы стали мне задавать избиратели после состоявшейся 17 сентября 38 сессии Совета депутатов.
У горожан складывается мнение, что данные бердских депутатов не сплачивают общество и власть, а ведут его к расколу и недопониманию действий муниципальных органов власти.
Нужна ли кому такая социальная напряженность в Бердске? Мне как депутату Совета депутатов города по избирательному округу №17 она не нужна».
…Возвращаясь к субботнему пикету на площади Горького, стоит отметить, что по причине выходного дня в Доме советов его не увидели и не услышали. Впрочем, расположившиеся спиной к органу власти участники движения #БердскПРОТИВсвалки пришли на площадь вовсе не поделиться упомянутыми выше проблемами с властью Бердска. Она о них знает.
По словам пикетчиков, они встали с плакатами, чтобы поделиться наболевшим с простыми жителями города.