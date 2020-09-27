Причину огромной очереди машин скорой помощи назвал минздрав Новосибирской области

Больница №3 работала в режиме инфекционного госпиталя из-за роста коронавируса. Скопление автомобилей наблюдалось в течение 3 часов и было связано с пропускной способности приемного покоя, необходимостью дезинфекции помещения и машин.

Информация о массовом скоплении машин появилась в сети вечером 26 сентябряМинздрав прокомментировал сообщения СМИ об очереди из «скорых» у больницы в Новосибирске

Минздрав прокомментировал сообщения СМИ об очереди из «скорых» у больницы в Новосибирске

В субботу, 26 сентября 2020 года, очевидцы заметили очередь из автомобилей скорой помощи у городской больницы №3 в Советском районе Новосибирска, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Министерство здравоохранения региона в воскресенье прокомментировало эту ситуацию.

«В субботу 26 сентября городская больница №3 работала в режиме дежурного инфекционного госпиталя, который принимал всех пациентов Новосибирска с подозрением на внебольничную пневмонию. Все, кому требовалось оказание медицинской помощи в условиях стационара, были госпитализированы. Количество госпитализированных – 25 человек. Скопление машин скорой помощи у приёмного покоя больницы наблюдалось после 16 часов в течение примерно 2,5-3 часов и было связано с пропускной способности приёмного покоя, необходимостью дезинфекции помещения и автомобилей», - объяснили в минздраве.

Как добавила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова, из-за сезонного увеличения в области числа случаев ОРВИ и внебольничных пневмоний, а также превышения порога заболеваемости минздрав принял решение вновь перепрофилировать одно из отделений Горбольницы №1 в инфекционное.

«Сегодня третье терапевтическое отделение горбольницы начинает прием пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию. Эта мера необходима, чтобы снизить нагрузку на инфекционные госпитали, в том числе не допустить скопления машин скорой помощи у приёмных покоев, избежать переполненности инфекционных стационаров, работающих в режиме распределительных центров», - отметила замминистра.