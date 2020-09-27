ЧС: Затопили грунтовые воды новый канализационный коллектор на ул. Боровой в Бердске. Смотрите видео

Откачивают подземную реку из ям, подготовленных для колодцев. Именно из-за них разрушилась сеть. Теперь колодцы ставят на сваи. Срок переключения канализации на новую ветку отодвинули.

Грунтовые воды тормозят окончание строительства канализационного коллектора в Бердске

Как и предполагали коммунальщики, прокладка нового канализационного коллектора взамен разрушенного вдоль ул. Боровой в Бердске не обойдется без проблем. Так и случилось: грунтовые воды затопили место сооружения новых колодцев. Воду приходится откачивать. В связи с этим сроки завершения работ и момент переключения канализации на новую ветку переносятся.

Об этом сегодня, 27 сентября, заявил «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Шуликов, мастер компании «Спецпромстрой». Именно эта организация устраняет чрезвычайную ситуацию, возникшую в августе на канализационном коллекторе на участке от ул. Рогачева до ул. Павлова.

По словам Шуликова, грунтовые воды серьезно затрудняют установку новых колодцев:



- Сухо в траншее, где проложили трубу, а при сооружении колодцев пошли грунтовые воды. Мы стараемся сделать так, чтобы впоследствии они не утонули. Ведь мы тянем новую трассу.

Для того, чтобы колодцы не утонули, их «садят» на сваи, пояснил Евгений Анатольевич:

- Если сухая поверхность, колодец ставят так, если же есть грунтовые воды, приходится вбивать сваи и на них «вешать» колодцы.

Мастер затруднился назвать дату окончания работ, но заявил, что до 1 октября сделать не успеют.

Замдиректора Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко сообщал, что уже выполнена прокладка трубы диаметром 300 мм методом горизонтального бурения. До канализационной насосной станции было проложено порядка 200 метров труб. Смонтировали два ревизионных колодца из четырех. До 19 сентября работы шли в соответствии с графиком. Но тут подземная стихия внесла свои коррективы.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ситуацию с коллектором на ул. Боровой мэр Бердска признал чрезвычайной еще 13 августа. Разрушение коллектора в 2020 году — это продолжение прошлогодней истории с вытеканием на поверхность фекальных вод из колодца в районе домов №7 и 9 в Микрорайоне за магазином «Вымпел». Рано или поздно должно было рвануть. И наконец это случилось.

Предполагалось завершить работы в течение месяца - до конца сентября. По словам замдиректора КБУ, можно было бы заменить 250 метров разрушенной трубы вдоль Боровой от ул. Рогачева до ул. Павлова за неделю. Но взяли время на случай непредвиденных ситуаций.

- Как будут вести себя мягкие грунты... Глубина 6 метров, будет заваливаться. Все это в нормальных условиях можно сделать за неделю. Пойдет грунтовая вода, нужно будет откачивать, - предполагал Алексеенко.

Случилась просадка грунта и колодцев, бетонный внутриквартальный коллектор начал разрушаться. Решили заменить ветку, чтобы ликвидировать проблему с подпорами. Таким образом устранят проблему с выходом фекальных вод на поверхность у дома №9 в Микрорайоне, подвал которого затапливает. Это продолжается уже больше года. Прошлым летом, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», неделями канализационные стоки заливали внутриквартальные проезды в Микрорайоне Бердска, вытекая на проезжую часть ул. Рогачева.

Причиной фекальных потоков в Микрорайоне назвали провалившийся колодец на ул. Павлова.

- Его нужно восстанавливать. Колодец просел и сломал трубу, которая теперь работает некорректно. При любом засоре возникает подпор. Стоки набираются, напирают и выходят в районе домов №7 и 9 в Микрорайоне — здесь самая низкая точка. Все намного сложнее, чем нам представлялось. Глубина - подземные два этажа. Там грунтовые воды. У нас тонут колодцы, потому что им не на чем держаться — не опоры и они просто проваливаются. В болоте копать невозможно. Это сложный технологический процесс, - прокомментировал ранее Алексеенко, назвав ситуацию критичной.

Прошлым летом худо-бедно фекальный потоп остановили. Но в 2020-м «рвануло» - коллектор разрушился. Теперь приходится прокладывать новую 250-метровую ветку.