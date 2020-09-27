Два сгоревших трупа нашли после ночного пожара в СНТ Новосибирска. Смотрите видео

По предварительным данным 34-летняя женщина и 43-летний мужчина были в гостях у владелицы сгоревшего дома. Сама хозяйка сумела эвакуироваться вместе с детьми.

Причиной пожара с человеческими жертвами назвали неисправность электропроводки

Два человека погибли в пожаре в Дзержинском районе Новосибирска. Возгорание произошло в ночь на 27 сентября в СНТ «Золотая горка».

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова, 27 сентября 2020 года около 3:00 ночи в одном из домов на улице Грекова произошел пожар.

По информации Кулешовой, на месте происшествия после ликвидации огня пожарные обнаружили тела двух человек – 43-летнего мужчины и 34-летней женщины. Предварительно, они были в гостях у владелицы сгоревшего дома. Сама хозяйка при возгорании сумела эвакуироваться вместе с детьми.

Предположительная причина пожара – замыкание электропроводки.

Проводится доследственная проверка. Сотрудники следственного комитета совместно с дознавателями МЧС будут устанавливать все обстоятельства происшествия.