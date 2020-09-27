Обрушился пешеходный мост с людьми. Пострадали 13 человек

ЧП произошло на территории предприятия в промзоне в подмосковном городе Ступино. Раненых эвакуируют вертолетом. Прокуратура проверит, почему мост не выдержал нагрузки.

Пешеходный переход обрушился на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово

Число пострадавших при обрушении пешеходного перехода на территории предприятия в промзоне в подмосковном городе Ступино увеличилось до 13. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

-27.09.2020 в 08.55 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о частичной деформации надземного пешеходного перехода на территории объекта по адресу: Московская область, городской округ Ступино, поселок Октябрьский, улица Заводская, владение 1, территория складского комплекса "ФМ Ложистик Сидорово". Есть пострадавшие, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

В МЧС сообщили, что пострадавших эвакуируют на медицинском вертолете "Ансат". По данным ведомства, травмы получили 13 сотрудников предприятия.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В пресс-службе регионального правительства заявили, что мост обрушился на инженерные коммуникации.

Пешеходный переход обрушился на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово. На месте ЧП работают спасатели и другие специалисты, оказывающие помощь пострадавшим и в разборе конструкций.

В настоящий момент выясняются возможные причины обрушения. В МЧС заявили, что это могло произойти из-за перегрузки моста. Проверочные мероприятия проведет местная прокуратура.