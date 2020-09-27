Скончались 99 человек от COVID-19 за сутки на 27 сентября в России. Всего 20 324 жертвы

В стране за последние 24 часв выявили 7 867 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 1 151 438.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 187 896 человек

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 7 867, до 1 151 438. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост два дня составляет 0,7%.

За сутки скончались 99 пациентов с коронавирусом. Всего зарегистрировано 20 324 жертвы COVID-19.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком и Чукотском АО (0%), Чеченской Республике (0,2%), Московской области, Чувашской Республике и Тульской области (по 0,3%).

В частности, новые 2 016 случаев заражения были выявлены в Москве, 227 - в Санкт-Петербурге, 226 - в Московской области, 188 - в Ростовской области, 167 - в Нижегородской области, 161 - в Воронежской области.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 187 896 человек.