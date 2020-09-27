Вторая волна коронавируса уже началась, заявил вирусолог Сергей Нетесов из Новосибирска

И пик еще не достигнут. Ученый назвал способы борьбы с инфекцией помимо поступившего в аптеки препарата от ковида.

Вторая волна коронавируса уже в Новосибирске, заявил Сергей Нетесов

Известные новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов оценил опасность второй волны эпидемии коронавирусной инфекции: по мнению ученого, она уже началась.

Обнадеживает убежденность профессора в том, что новый всплеск заболеваемости будет намного слабее, чем в конце весны, однако постоянный рост числа заболевших на протяжении последнего времени свидетельствует о том, что пик второй волны коронавируса еще далеко не достигнут.

‒ Лечить будут успешнее, прежде всего, потому, что наши врачи уже наработали опыт работы с такими больными. Да и сами жители стали более внимательно относиться к своему здоровью, — цитирует Нетёсова издание Сиб.фм.

Несмотря на успехи российских фармацевтов и вирусологов, разработавших несколько вариантов вакцин от коронавирусной инфекции и даже запустивших в продажу лекарство от коронавируса, основным способом противостоять эпидемии Нетёсов по-прежнему считает санитарные меры: ограничение контактов, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, изоляция людей старшего поколения, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.