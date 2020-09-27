Видео обрушения моста попало в Сеть: Уже 30 пострадавших в Подмосковье

Они получили переломы, ушибы и ожоги от горячей воды. Предварительная причина аварии — перегрузка. Крепежные перекрытия перехода деформировались, что привело к обрушению.

Пятеро из них находятся в состоянии тяжелой степени тяжести

При обрушении наземного перехода на складе в Ступине пострадали 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области. Изначально говорилось о шести пострадавших, потом число раненых постепенно увеличивалось — до 13 и 25.

В Ступинскую клиническую больницу доставлены 13 пострадавших. Пятеро из них находятся в состоянии тяжелой степени тяжести, восемь — в средней степени тяжести.

«Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Специалисты продолжают работать на месте», — сообщили в Минздраве Подмосковья.

Переход обрушился утром 27 сентября на улице Заводской в поселке Октябрьский. Пострадали 30 человек. Они получили переломы, ушибы и ожоги от горячей воды. Детей среди раненых нет.

Предварительная причина аварии — перегрузка. Крепежные перекрытия перехода деформировались, что привело к обрушению.

На месте работают бригады скорой медицинской помощи, территориального центра медицины катастроф и вертолеты санитарной авиации. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой оказать всю возможную помощь пострадавшим при обрушении.