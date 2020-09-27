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Четверо умерли от коронавируса и 76 заразились за сутки на 27 сентября в Новосибирской области

16:11 27.09.2020 Фото: pexels.com
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Скончались мужчины в возрасте 52, 53 и 63 года и женщина 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 439 человек. Общее число выявленных зараженных за пандемию достигло 12 930.

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Еще 76 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Подозревают COVID-19 у 329 жителей Бердска. У 292 бердчан диагноз подтвердилсяЧетверо умерли от коронавируса и 76 заразились за сутки на 27 сентября в Новосибирской областиЕщё 2016 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 27 сентября в регионе зарегистрировано 12 930 случаев коронавирусной инфекции (+76 за последние сутки), в том числе у 762 детей. 11 818 человек выписаны с выздоровлением (+46 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 52 года, 53 года и 63 года, и женщина в возрасте 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 439 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 49 человек. На ИВЛ – 11 пациентов.

Госпитализирован 21 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 421.

В больницы районов области госпитализированы 522 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 509 748 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 406 жителей области, 43 878 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 часа в Бердске выявили двоих заразившихся коронавирусной инфекцией. Таким образом за все время пандемии зарегистрировано 292 случая инфицирования среди бердчан.

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