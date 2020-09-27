Появились подробности и видео драки на ножах у ресторана Mishkin & Mishkin в Новосибирске

Ранение получил охранник заведения. Внутри помещения кто-то распылил перцовый баллончик и всем, кто находился внутри пришлось выбегать на улицу.

Стали известны подробности потасовки у ресторана в Новосибирске

В центре Новосибирска в результате потасовки у ресторана Mishkin & Mishkin от удара ножом пострадал охранник. Об этом сообщает паблик АСТ-54 в соцсети "ВКонтакте".

Житель Новосибирска во время потасовки в баре получил ножевые ранения. Как сообщает паблик, ночью в ресторане произошёл конфликт между посетителями заведения и охраной. После этого один из охранников был госпитализирован в больницу с ножевым ранением в живот.

"По словам читателя, внутри помещения кто-то распылил перцовый баллончик и всем, кто находился внутри пришлось выбегать на улицу. Рядом со входом подписчик также отметил множество следов крови и разбитую витрину", - сообщает АСТ-54.

В данное время полицейские устанавливают личности подозреваемых, которые скрылись.