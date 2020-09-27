Подозревают COVID-19 у 329 жителей Бердска. У 292 бердчан диагноз подтвердился

Среди "подозреваемых" 213 детей. Кроме того, за последние сутки на 27 сентября 2020 взяли 19 анализов на коронавирус. Результаты теста будут известны через несколько дней.

Двоих новых зараженных COVID-19 выявили за сутки на 27 сентября в Бердске

По данным оперативного штаба, на 27 сентября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 329 жителей города, из них детей - 213.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 280 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 19 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На 13.00 воскресенья, 27 сентября, выявили 2 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 292 случая заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".