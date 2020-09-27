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Подозревают COVID-19 у 329 жителей Бердска. У 292 бердчан диагноз подтвердился

16:47 27.09.2020 Фото: pexels.com
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Среди "подозреваемых" 213 детей. Кроме того, за последние сутки на 27 сентября 2020 взяли 19 анализов на коронавирус. Результаты теста будут известны через несколько дней.

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Двоих новых зараженных COVID-19 выявили за сутки на 27 сентября в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Подозревают COVID-19 у 329 жителей Бердска. У 292 бердчан диагноз подтвердилсяЧетверо умерли от коронавируса и 76 заразились за сутки на 27 сентября в Новосибирской областиЕщё 2016 новостей

По данным оперативного штаба, на 27 сентября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 329 жителей города, из них детей - 213.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 280 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 19 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На 13.00 воскресенья, 27 сентября, выявили 2 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 292 случая заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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