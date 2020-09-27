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Расстреляли всех белок в городском парке

17:09 27.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Липецкие общественники призывают найти и наказать убийц, ведь "на месте этих бедных белок могли быть и люди, отдыхающие в парке".

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Городской парк остался без белок - всех убили

26 сентября пользователь соцсети Инстаграм saintaleada опубликовала пост в ленте:

- Сегодня в Быхановом саду из пневматики были расстреляны все белки, живущие в парке!!! Ребят, максимальный репост!!! Мрази, которые это сделали должны быть привлечены к уголовной 774; ответственности за убийство, им не место в обществе, на месте этих бедных белок могли быть и люди, отдыхающие в парке!

Как сообщила пресс-служба УМВД по Липецкой области ТРК «Липецкое время», в настоящее время по данному инциденту проводится проверка, подробности случившегося выясняются.

белки инцидент отдыхающие стреляли убийство
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