Расстреляли всех белок в городском парке

Липецкие общественники призывают найти и наказать убийц, ведь "на месте этих бедных белок могли быть и люди, отдыхающие в парке".

Городской парк остался без белок - всех убили

26 сентября пользователь соцсети Инстаграм saintaleada опубликовала пост в ленте:

- Сегодня в Быхановом саду из пневматики были расстреляны все белки, живущие в парке!!! Ребят, максимальный репост!!! Мрази, которые это сделали должны быть привлечены к уголовной 774; ответственности за убийство, им не место в обществе, на месте этих бедных белок могли быть и люди, отдыхающие в парке!

Как сообщила пресс-служба УМВД по Липецкой области ТРК «Липецкое время», в настоящее время по данному инциденту проводится проверка, подробности случившегося выясняются.