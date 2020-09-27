Сколько рабочих и выходных дней в октябре 2020 года?

Так как государственных праздничных выходных в октябре нет, то и сокращенных рабочих дней накануне их тоже не имеется.

Мы прикинули, выгодно ли уходить в отпуск во второй осенний месяц, и заодно посчитали, сколько выходных и праздничных дней в октябре 2020 года полагается трудящимся

Мы прикинули, выгодно ли уходить в отпуск во второй осенний месяц, и заодно посчитали, сколько выходных и праздничных дней в октябре 2020 года полагается трудящимся.

Осень традиционно считается периодом рабочей активности. Специалисты по персоналу называют октябрь одним из месяцев, когда на рынке труда царит оживление: соискатели массово рассылают резюме и ходят по собеседованиям, а работодатели часто открывают новые вакансии и присматриваются к кандидатам на них. Объясняется это просто - за лето почти все отдохнули, самое время приступать к проектам. Да и до конца года, когда нужно будет подводить итоги и сдавать отчётность, времени достаточно, чтобы вникнуть в новую сферу деятельности.

Как выглядит производственный календарь в этот период и как будем работать во второй месяц осени, читайте в нашем материале. Ну и конечно, заслуженный отдых тоже никто не отменял - мы посчитали, сколько выходных и праздничных дней в октябре 2020 года нас ждёт.

Праздничные дни в октябре 2020 года

Крупных государственных праздников в октябре нет, так что до длинных каникул придется ещё потерпеть. Ну а вообще-то месяц богат на праздничные дни и памятные даты, их в октябре больше 60, как российских, так и международных. Например, 1-го числа отмечается День пожилого человека, а 5-го - всем хорошо известный День учителя. В 2020 году он выпадает на понедельник.

Есть в числе октябрьских праздничных дней и довольно экзотические, например, Всемирный день мытья рук (15 октября) или День тещи (26-е число).

А 16-го числа, это будет среда, можете поздравлять своих начальников - во многих странах отмечается День босса. Ну и как не вспомнить завершающий этот месяц "импортный" Хэллоуин, День всех святых, который сейчас празднуют ярко и весело и у нас в стране.

Выходные дни в октябре 2020 года

В октябре 2020 года у нас будет девять выходных из 31 дня, который содержит этот месяц всего. Это четыре полных уикенда: 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 и 31.

Долгих каникул, как уже было сказано, в этом месяце не предвидится.

Сколько рабочих дней в октябре 2020 года



Рабочих дней в октябре 2020 будет 22, это высокий показатель. В этом году такое количество трудовых будней выпадает три раза, еще в апреле и сентябре. А если посмотреть на производственный календарь, то нормы рабочего времени на этот месяц выглядят так:

176 часа для 40-часовой рабочей недели (это если рабочий день составляет полных 8 часов);

158,4 часа при 36-часовой (тут один рабочий день длится 7,2 часа);

105,6 часа для 24-часовой (в случае, когда одна рабочая смена продолжительностью 4,8 часа).

Так как государственных праздничных выходных в октябре нет, то и сокращенных рабочих дней накануне их тоже не имеется.

Как выгодно взять отпуск в октябре 2020 года

Начнем с того, что во многих компаниях существует график отпусков, который составляется заранее и согласовывается с руководством. Как все помнят, само заявление на отпуск сотрудник подаёт за две недели до той даты, когда он хочет отбыть на каникулы. Стандартный отпуск - 28 календарных дней. Его вполне допустимо делить на части, при условии, что одна из них должна длиться минимум 14 календарных дней. То есть, уйти четыре раза по неделе не выйдет, такие хитрости с рабочим графиком не приветствуются.

В целом второй осенний месяц в 2020 году - неплохое время, чтобы немного отдохнуть от рабочих будней. Взять отпуск в октябре будет достаточно выгодно, если вы переживаете, как бы не потерять в деньгах. Здесь действует такой принцип: чем больше в месяце рабочих дней, тем значительнее будет сумма, которую вы получите, вернувшись с отдыха.

Дело в том, что оставшаяся после отпускных часть зарплаты не представляет собой просто половину оклада, как иногда ошибочно полагают. Она рассчитывается так: стоимость одного рабочего дня умножают на число собственно проведенных на службе дней после отпуска. Соответственно, чем этих дней больше, тем вы в конце месяца богаче.

В октябре 2020 рабочих дней, напомним, 22. Так что в деньгах вы потеряете минимально. Есть ещё и универсальный лайфхак - хотите получить больше выплат, берите отпуск не с понедельника, а с четверга или пятницы. Так вам посчитают ещё и ближайшие выходные (отпускные рассчитывают исходя из количества календарных дней).

Другое дело, если для вас важнее выплат дополнительные дни отдыха. Продлить каникулы можно за счёт государственных праздников, они и так являются выходными, в отпускном времени не учитываются, а фактически свободных дней прибавляют. Но тут октябрь ничем помочь не сможет - таких праздников в этом месяце нет.

Кстати, если ваша работа сезонная, например, вы трудитесь в туристической сфере, и зарплата сдельная, то октябрь опять в плюсе. Активность в отрасли после сезона отпусков падает, спрос снижается, а доходы с продаж соответственно уменьшаются. Значит, самое время отдохнуть и переждать спад.

Источник: kp.ru