Кто получит выплаты на детей от 0 до 16 лет до конца сентября 2020 в Бердске, рассказали в ПФР

Кроме того, замначальника бердского управления Пенсионного фонда Татьяна Кусова напомнила, что всем получателям социальных выплат нужно перейти на карту "МИР".

Бердчане еще имеют шанс получить детские выплаты

Заместитель начальника УПФР по Бердску Татьяна Кусова напоминала, что до 1 октября родители детей до 3 лет и с 3 до 16 лет могут написать заявление о предоставлении выплаты через портал Госуслуг, в отделении Пенсионного фона или Многофункционального центра. Если родители не подавали заявление, то они получат все выплаты одним платежом.

Также до 1 октября инвалиды, ветераны и другие получатели ежемесячных выплат должны отказаться от набора социальных услуг, восстановить их полностью или частично на 2021 год.

"Если гражданин имеет право на ежемесячную денежную выплату, для получения ее в 2021 году, ему необходимо подать заявление до 1 октября", - сказала Татьяна Кусова.

Стоит отметить, что все, кто получает социальные выплаты и пенсии, должны перейти на платежную систему "МИР". Это обязательное требование, передает пресс-центр бердской мэрии.