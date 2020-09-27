27.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Деньги

Кто получит выплаты на детей от 0 до 16 лет до конца сентября 2020 в Бердске, рассказали в ПФР

18:04 27.09.2020
0

Кроме того, замначальника бердского управления Пенсионного фонда Татьяна Кусова напомнила, что всем получателям социальных выплат нужно перейти на карту "МИР".

% name% title
Бердчане еще имеют шанс получить детские выплаты

Заместитель начальника УПФР по Бердску Татьяна Кусова напоминала, что до 1 октября родители детей до 3 лет и с 3 до 16 лет могут написать заявление о предоставлении выплаты через портал Госуслуг, в отделении Пенсионного фона или Многофункционального центра. Если родители не подавали заявление, то они получат все выплаты одним платежом.

Также до 1 октября инвалиды, ветераны и другие получатели ежемесячных выплат должны отказаться от набора социальных услуг, восстановить их полностью или частично на 2021 год.

"Если гражданин имеет право на ежемесячную денежную выплату, для получения ее в 2021 году, ему необходимо подать заявление до 1 октября", - сказала Татьяна Кусова.

Стоит отметить, что все, кто получает социальные выплаты и пенсии, должны перейти на платежную систему "МИР". Это обязательное требование, передает пресс-центр бердской мэрии.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКто получит выплаты на детей от 0 до 16 лет до конца сентября 2020 в Бердске, рассказали в ПФР
18:04 27-09-2020
Кто получит выплаты на детей от 0 до 16 лет до конца сентября 2020 в Бердске, рассказали в ПФР
Выловила сазана-гиганта весом 18 кг хрупкая рыбачка из Новосибирска в Обском море
17:55 27-09-2020
Выловила сазана-гиганта весом 18 кг хрупкая рыбачка из Новосибирска в Обском море
Погибли 5 взрослых и 1 ребенок в ДТП с автобусом. Ранены 8 пассажиров
17:24 27-09-2020
Погибли 5 взрослых и 1 ребенок в ДТП с автобусом. Ранены 8 пассажиров
БердскНевеста Ксения в шифоновой блузке и фиолетовой гипюровой юбке с косой «аля- Юлия Тимошенко» вышла замуж за жениха Руслана в джинсах и хлопковой рубашке smart-casual в Бердске
17:14 27-09-2020
Невеста Ксения в шифоновой блузке и фиолетовой гипюровой юбке с косой «аля- Юлия Тимошенко» вышла замуж за жениха Руслана в джинсах и хлопковой рубашке smart-casual в Бердске
Расстреляли всех белок в городском парке
17:09 27-09-2020
Расстреляли всех белок в городском парке
БердскПодозревают COVID-19 у 329 жителей Бердска. У 292 бердчан диагноз подтвердился
16:47 27-09-2020
Подозревают COVID-19 у 329 жителей Бердска. У 292 бердчан диагноз подтвердился
Появились подробности и видео драки на ножах у ресторана Mishkin & Mishkin в Новосибирске
16:23 27-09-2020
Появились подробности и видео драки на ножах у ресторана Mishkin & Mishkin в Новосибирске
БердскЧетверо умерли от коронавируса и 76 заразились за сутки на 27 сентября в Новосибирской области
16:11 27-09-2020
Четверо умерли от коронавируса и 76 заразились за сутки на 27 сентября в Новосибирской области
Видео обрушения моста попало в Сеть: Уже 30 пострадавших в Подмосковье
16:01 27-09-2020
Видео обрушения моста попало в Сеть: Уже 30 пострадавших в Подмосковье
Вторая волна коронавируса уже началась, заявил вирусолог Сергей Нетесов из Новосибирска 1
15:46 27-09-2020
Вторая волна коронавируса уже началась, заявил вирусолог Сергей Нетесов из Новосибирска