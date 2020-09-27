Детальный гороскоп астролога Василисы Володиной на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года

В целом период можно назвать немного беспокойным, но благоприятным. Старайтесь держать свои планы в секрете, чтобы они не срывались.

Прогноз на грядущую неделю поможет вам правильно спланировать дела и обрести уверенность в себе

Василиса Володина — известная телеведущая и один из ведущих экспертов в области астрологии. Ее прогноз на грядущую неделю поможет вам правильно спланировать дела и обрести уверенность в себе.

Эта неделя будет очень важной, но не только потому, что на нее приходится смена месяцев. Дело в том, что у людей многих Знаков Зодиака произойдет некоторая перестройка энергетики. В целом период можно назвать немного беспокойным, но благоприятным. Старайтесь держать свои планы в секрете, чтобы они не срывались.

Овен

У Овнов наступает идеальное время для очистки сознания от мыслей, блокирующих энергетику. Эту неделю лучше посвятить общению с приятными и вдохновляющими людьми, интересным занятиям, хобби, развлечениям. Конечно, придется и поработать, но не стоит переутомляться и тащить негатив домой. Усталость сейчас — главный враг.

Тяжелые физические нагрузки лучше заменить пробежкой или даже прогулкой. После каждого рабочего дня стоит как можно быстрее переключаться на семью или домашние дела, чтобы не тащить в дом негатив и проблемы. Это будет очень важная неделя для Овнов, так что лучше не копить в себе обид.

Телец

Тельцам стоит уже в первые дни недели постараться избавиться от всего, что притягивает неприятности — от негативных мыслей, от опасных вещей в доме, от токсичного окружения. Это прекрасная неделя для пребывания в домашней обстановке или для путешествий. Можно сходить по магазинам, обновить гардероб, но лучше делать это в одиночку.

Звезды и планеты советуют Тельцам не устраивать сцен, скандалов и не ссориться, особенно с близкими людьми. Это чревато большими проблемами. Любые разногласия лучше гасить в зародыше, чтобы не было повода поругаться или поспорить. Гибкость характера — это не про Тельцов, но придется научиться стремлению к компромиссам.

Близнецы

На стыке октября и сентября Близнецов ожидают некоторые неурядицы в общении с людьми. С 30 сентября по 2 октября лучше почаще бывать в уединении. В противном случае можно нажить себе врагов и испортить настроение. Более того, в уединении Близнецам чаще будут приходить в голову интересные идеи насчет работы или бизнеса.

Звезды советуют Близнецам избавляться от всего ненужного, тормозящего развитие. Не стоит гнаться за модой, следовать стереотипам или советам малознакомых людей. Также не стоит обращать внимание на слухи и сплетни. В конце недели полезными будут деловые и личные поездки. В выходные лучше как следует отдохнуть и заняться собой. Три простых шага помогут восстановить энергию и силы.

Рак

На этой неделе лучше не заниматься домашними делами, ремонтом, строительством. Также не стоит утопать в мыслях о прошлом, заниматься самоанализом, самокритикой. Это может привести к самосглазу. Лучше сосредоточиться на позитивных мыслях и на будущем. Полезно помечтать, направить свои мысли в правильное русло.

Во второй половине недели Ракам стоит заняться поисками новой мотивации, самообразованием, получением нового опыта. Также во второй половине недели полезно будет совершать покупки, вкладывать средства в свое развитие. Осторожнее стоит быть с питанием и образом жизни в целом: не нужно подвергать себя тяжелым испытаниям.

Лев

Львам стоит остерегаться бесполезных приобретений, а также шести покупок, которые приводят в дом беду и нищету. Лучше сфокусироваться на заработке средств, а не на их трате. Первые пару дней недели придется бороться с усталостью и апатией, но начиная с 30 сентября Львов ожидает мощный энергетический подъем.

Недостатка сил на этой неделе не будет, но лучше тратить их на правильные дела. Нужно завершить всё начатое ранее, раздать долги и выполнить обещания. Лучше не достигать поставленных целей обманом и хитростью. Это чревато огромными проблемами. В середине недели одиноких Львов ожидает приятное знакомство.

Дева

Эта неделя прекрасно подходит для начала головокружительного романа, новых отношений флирта и знакомств. Период прекрасен для обновления себя и своего окружения. Можно делать ремонт, перестановку мебели, покупать одежду. Также на этой неделе многим Девам удастся найти свое призвание, новое увлечение, работу. Все идеи лучше записывать.

Звезды советуют Девам не опаздывать на важные совещания и встречи, свидания. Произвести положительное впечатление на человека будет просто, но разрушить его будет еще проще. Всем, кто находится в браке, лучше сосредоточиться на семье и доме, особенно с пятницы по воскресенье. Не стоит отправляться в командировки.

Весы

Это будет очень важная и динамичная неделя в сфере финансов. Многим Весам удастся добиться поставленных целей. Людям этого Знака потребуется больше активности, спорта, пребывания на свежем воздухе. Начало недели может оказаться напряженным, потому что придется сделать важный выбор, встретиться с дилеммами в любви и в делах.

Весам нужно избегать перетягивания на себя чужих проблем, потому что своих тоже будет невпроворот. Не стоит давать пустых обещаний. Лучше быть предельно честными с окружающими людьми. Звезды помогут Весам на этой неделе раскрыть весь свой потенциал в работе, повысить доход. Лучше обходить стороной конфликты в семье и в коллективе.

Скорпион

Тактичность и сдержанность — лучшие друзья Скорпионов. Они помогут им не заводить новых врагов. Также звезды советуют научиться прощать людей за их ошибки. Это очень полезное умение, которое поможет найти новых друзей и укрепить отношения с коллегами или уже имеющимися товарищами.

На этой неделе важен правильный настрой. Подарить его поможет Скорпионам утренняя медитация на удачные события. Даже в хорошем расположении духа не стоит совершать дорогостоящих покупок и в целом принимать важных финансовых решений. Нежелательно даже обсуждать подобные темы с близкими, так как можно серьезно поссориться.

Стрелец

На этой неделе звезды хотят, чтобы Стрельцы добавили в свою жизнь капельку романтики. Нужно сфокусироваться на сфере любви, если хочется обрести счастье и хорошее настроение. Можно знакомиться с новыми людьми и начинать новые отношения. Шумные вечеринки и пребывание в местах большого скопления людей не приведет ни к чему хорошему.

С 28 сентября по 1 октября будет очень удачное время для финансовой активности и работы. Стоит следить за знаками Вселенной, предупреждающими о скорой прибыли. Есть шанс разбогатеть или как минимум повысить свой доход. Звезды советуют опасаться юридических проблем, нарушения закона, а также как можно быстрее освобождаться от долгов.

Козерог

Это очень удачное время для путешествий и командировок. Можно смело отправляться в дальнюю дорогу, причем уже с понедельника. На работе могут начаться скандалы, в которых лучше не принимать чью-либо сторону, даже если это будет сулить огромную выгоду и успех. Лучше быть осторожнее и расчетливее.

На этой неделе Козероги будут полны сил и энергии. Если захочется посвятить себя полностью делам и работе, можно смело это делать. Чего стоит опасаться, как огня, так это привычки к жалобам и негативу, которая может лишить Козерогов счастья и удачи. Не нужно искать во всем подвох, вспоминать старые проблемы.

Водолей

Водолеям необходимо перестать думать в негативном ключе. Есть семь простых шагов на пути к счастью, которыми стоит воспользоваться. На этой неделе звезды и планеты находятся в полной гармонии, поэтому наступает прекрасное время для внутренних и внешних перемен. Можно задуматься о смене стиля, обновлении гардероба.

На этой неделе Водолеям придется разбираться в своих чувствах, чтобы ответить на важные и волнующие вопросы. Также эти семь дней прекрасно подходят для реализации самых смелых идей на работе и в бизнесе. Не нужно отвлекаться на побочные дела и второстепенные задачи.

Рыбы

В делах, на работе и в бизнесе Рыбам стоит проявлять больше инициативы. Это поможет заработать авторитет в глазах начальства, получить шанс на повышение. Нужно избегать общения с людьми, которые тянут вниз, постоянно в чем-то сомневаются и излучают негатив. Также повысить продуктивность поможет здоровый сон. Специальная медитация поможет лучше высыпаться.

Зарядиться позитивом Рыбам помогут яркие эмоции, уборка дома. Находить общий язык с окружающими будет очень просто, поэтому одинокие Рыбы смогут познакомиться с интересным человеком или даже влюбиться. Всех, кто уже находится в отношениях, может настичь легкое чувство ревности. Не стоит ограничивать свободу близких людей, так как это чревато ссорами и скандалами.

Есть как минимум пять причин, по которым неудачи могут постоянно преследовать человека. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь стала лучше, постарайтесь как можно чаще думать о позитивных вещах и не зацикливаться на плохом. Василиса Володина желает вам успехов и счастливой недели.

Источник: dailyhoro.ru