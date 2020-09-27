Подкупили: Незаконно взял 60 000 рублей за приемку домов после капремонта главный инженер УК «Вымпел-Сервис» в Бердске

Обязанность по работе в комиссии по приемке отремонтированных многоквартирных домов Илье Ганже оплачивал работодатель. Но он получил вознаграждение и от подрядчика. Теперь его судят по трем эпизодам коммерческого подкупа. Штрафы огромные.

Бравшие деньги может получить реальный срок или огромный штраф

В Бердском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении инженера управляющей компании. На скамье подсудимых Илья Ганжа. Его подозревают в нескольких эпизодах коммерческого подкупа.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», первое заседание, состоявшееся 24 сентября, судья Татьяна Васюхневич перенесла на 5 октября из-за неявки в суд свидетелей.

Ганжа работает главным инженером в ЗАО «ГК Вымпел-Сервис» и выполняет те же обязанности в УК «Монолит», входящую в группу компаний.

- Он принимал участие в приемке работ в составе комиссии по окончании капитального ремонта многоквартирных домов. Получается, что ему дали деньги за ту работу, которую он и так должен выполнять в силу своих должностных обязанностей, - пояснила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

Подсудимому инкриминируют три эпизода, предусмотренные ч. 1, ч. 5 и ч. 6 ст. 204 УК РФ — коммерческий подкуп. Он не должен был получать деньги за совершение «действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия лица».

В одном случае Ганжа получил 19 тыс. рублей, во другом — 30 тыс., хотя за работу по приемке домов после капремонта ему платил зарплату работодатель.

- Но он еще попросил денег у подрядчика, выполнявшего ремонтные работы, как член приемной комиссии. Сумма 30 тыс. рублей — это уже значительный ущерб. По первому эпизоду коммерческого подкупа сумма не превышала 10 тыс. рублей, - прокомментировала Наталья Сафронова.

Подсудимому грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Санкция статьи предусматривает огромные штрафы — до 1 млн рублей или 40-кратный сумме коммерческого подкупа. Кроме того, он может быть лишен права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

справка

УК РФ Статья 204. Коммерческий подкуп

1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), -

наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового.

5. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное пользование им услугами имущественного характера или иными имущественными правами (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), -

наказываются штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового.

6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совершенные в значительном размере, -

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех месяцев до одного года, или в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.