Сколько школ перевели на дистанционку озвучило Минпросвещения

Массового перехода на дистанционное обучение в России не произойдет, но при условии всеобщего соблюдения профилактических и санитарных требований.

В министерстве добавили, что массового перехода на дистанционное обучение в России не произойдет, но при условии всеобщего соблюдения профилактических и санитарных требований

Порядка 95 российских школ в настоящее время переведены на дистанционный формат работы, сообщил в интервью ТАСС первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

"Мы ведем ежедневный мониторинг ситуации по школам, видим количество отдельных классов, которые закрываются на карантин на 5, 7 или 14 дней. Видим и количество школ, которые перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, на сегодняшний день их 95. Это число незначительно растет, очень незначительно, при этом часть школ после закрытия на карантин потом открываются, но появляются какие-то новые", - сказал Глушко.

Глушко добавил, что массового перехода на дистанционное обучение в России не произойдет, но при условии всеобщего соблюдения профилактических и санитарных требований.

"Мы уверены, что соблюдение профилактических мероприятий, санитарных, гигиенических правил каждым человеком позволят избежать перехода на дистанционное обучение и массового закрытия на карантин", - отметил Глушко.