Труп убитой 56-летней женщины обнаружили в одном из домов соседнего с Бердском Искитима

Искитимский отдел Следственного комитета 27 сентября возбудил уголовное дело по факту убийства. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" в воскресенье вечером сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской область Анастасия Кулешова.
- Сегодня в городе Искитиме в одном из домов было обнаружено тело женщины 1964 г. р. с признаками насильственной смерти. По данному факту следователями СКР возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105, - рассказала официальный представитель регионального СК.
Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Судя по статье, убийство совершено из корыстных побуждений или по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.
Подробности - в ближайшее время.
справка
УК РФ Статья 105. Убийство
1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, -
наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
2. Убийство:
а) двух или более лиц;
б) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
в) малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека;
г) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
д) совершенное с особой жестокостью;
е) совершенное общеопасным способом;
е.1) по мотиву кровной мести;
ж) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
з) из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом;
и) из хулиганских побуждений;
к) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;
л) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
м) в целях использования органов или тканей потерпевшего, -
наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы.