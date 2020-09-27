Труп убитой 56-летней женщины обнаружили в одном из домов соседнего с Бердском Искитима

СК возбудил уголовное дело по факту убийства, совершенного из корыстных побуждений или по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.

Искитимский СК возбудил уголовное дело по статье «убийство»

Искитимский отдел Следственного комитета 27 сентября возбудил уголовное дело по факту убийства. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" в воскресенье вечером сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской область Анастасия Кулешова.

- Сегодня в городе Искитиме в одном из домов было обнаружено тело женщины 1964 г. р. с признаками насильственной смерти. По данному факту следователями СКР возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105, - рассказала официальный представитель регионального СК.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Судя по статье, убийство совершено из корыстных побуждений или по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.

Подробности - в ближайшее время.

справка

УК РФ Статья 105. Убийство

1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, -

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

2. Убийство:

а) двух или более лиц;

б) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;

в) малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека;

г) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

д) совершенное с особой жестокостью;

е) совершенное общеопасным способом;

е.1) по мотиву кровной мести;

ж) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

з) из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом;

и) из хулиганских побуждений;

к) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

л) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;

м) в целях использования органов или тканей потерпевшего, -

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы.