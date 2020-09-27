27.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Труп убитой 56-летней женщины обнаружили в одном из домов соседнего с Бердском Искитима

23:27 27.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

СК возбудил уголовное дело по факту убийства, совершенного из корыстных побуждений или по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.

% name% title
Искитимский СК возбудил уголовное дело по статье «убийство»

Искитимский отдел Следственного комитета 27 сентября возбудил уголовное дело по факту убийства. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" в воскресенье вечером сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской область Анастасия Кулешова.

- Сегодня в городе Искитиме в одном из домов было обнаружено тело женщины 1964 г. р. с признаками насильственной смерти. По данному факту следователями СКР возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105, - рассказала официальный представитель регионального СК.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Судя по статье, убийство совершено из корыстных побуждений или по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.

Подробности - в ближайшее время.

справка

УК РФ Статья 105. Убийство

1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, -
наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

2. Убийство:
а) двух или более лиц;
б) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
в) малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека;

г) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
д) совершенное с особой жестокостью;
е) совершенное общеопасным способом;
е.1) по мотиву кровной мести;

ж) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
з) из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом;
и) из хулиганских побуждений;
к) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;
л) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;

м) в целях использования органов или тканей потерпевшего, -

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы.

бандитизм вымогательство тело убийство уголовное дело Анастасия Кулешова Искитимский отдел СКР
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Заказали убийство?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Жестоко убили супругу главврача Искитимской ЦГБ. Ее нашли мертвой с множественными травмами головы
23:55 27-09-2020
Жестоко убили супругу главврача Искитимской ЦГБ. Ее нашли мертвой с множественными травмами головы
Более 1 млн человек умерли от COVID-19 в мире на 27 сентября 2020
23:35 27-09-2020
Более 1 млн человек умерли от COVID-19 в мире на 27 сентября 2020
Труп убитой 56-летней женщины обнаружили в одном из домов соседнего с Бердском Искитима
23:27 27-09-2020
Труп убитой 56-летней женщины обнаружили в одном из домов соседнего с Бердском Искитима
Сколько рабочих и выходных дней в октябре 2020 года?
21:26 27-09-2020
Сколько рабочих и выходных дней в октябре 2020 года?
Детальный гороскоп астролога Василисы Володиной на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
21:07 27-09-2020
Детальный гороскоп астролога Василисы Володиной на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Выживший в авиакрушении АН-26 курсант Вячеслав Золочевский рассказал о чуде своего спасения
21:04 27-09-2020
Выживший в авиакрушении АН-26 курсант Вячеслав Золочевский рассказал о чуде своего спасения
Сколько школ перевели на дистанционку озвучило Минпросвещения
20:53 27-09-2020
Сколько школ перевели на дистанционку озвучило Минпросвещения
БердскПодкупили: Незаконно взял 60 000 рублей за приемку домов после капремонта главный инженер УК «Вымпел-Сервис» в Бердске 7
18:54 27-09-2020
Подкупили: Незаконно взял 60 000 рублей за приемку домов после капремонта главный инженер УК «Вымпел-Сервис» в Бердске
БердскКто получит выплаты на детей от 0 до 16 лет до конца сентября 2020 в Бердске, рассказали в ПФР
18:04 27-09-2020
Кто получит выплаты на детей от 0 до 16 лет до конца сентября 2020 в Бердске, рассказали в ПФР
Выловила сазана-гиганта весом 18 кг хрупкая рыбачка из Новосибирска в Обском море
17:55 27-09-2020
Выловила сазана-гиганта весом 18 кг хрупкая рыбачка из Новосибирска в Обском море