Жестоко убили супругу главврача Искитимской ЦГБ. Ее нашли мертвой с множественными травмами головы

Тело 56-летней женщины обнаружили связанным в ее доме в Индустриальном микрорайоне Искитима. Пропал сейф с оружием, принадлежащим ее мужу Алексею Кайгородову. СК возбудил уголовное дело.

Судя по всему, хозяйка дома сама открыла дверь убийцам

Жестокое убийство произошло в ночь на 27 сентября на жилмассиве Набережный в Индустриальном микрорайоне Искитима. Неустановленные преступники, по всей вероятности ночью, проникли в один из частных домов, где совершили убийство 56-летней женщины.

По неофициальным данным, погибшая была обнаружена утром хозяином дома без признаков жизни, связанной и со множественными травмами головы. Из дома исчез сейф с оружием (хозяин увлекается охотой), сообщает "Конкурент".

Неизвестно, почему хозяйка, которая была дома одна, открыла дверь злоумышленникам. Женщина всю свою жизнь проработала врачом, спасая жизни людей. Её муж Алексей Кайгородов возглавляет Искитимскую центральную городскую больницу.

Как сообщал "Курьер. Сред. Бердск", Искитимский отдел Следственного комитета 27 сентября возбудил уголовное дело по факту убийства. Об этом в воскресенье вечером рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской область Анастасия Кулешова.

- Сегодня в городе Искитиме в одном из домов было обнаружено тело женщины 1964 г. р. с признаками насильственной смерти. По данному факту следователями СКР возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105, - рассказала официальный представитель регионального СК.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Судя по статье, убийство совершено из корыстных побуждений или по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.