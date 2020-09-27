27.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Жестоко убили супругу главврача Искитимской ЦГБ. Ее нашли мертвой с множественными травмами головы

23:55 27.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Тело 56-летней женщины обнаружили связанным в ее доме в Индустриальном микрорайоне Искитима. Пропал сейф с оружием, принадлежащим ее мужу Алексею Кайгородову. СК возбудил уголовное дело.

% name% title
Судя по всему, хозяйка дома сама открыла дверь убийцам

Жестокое убийство произошло в ночь на 27 сентября на жилмассиве Набережный в Индустриальном микрорайоне Искитима. Неустановленные преступники, по всей вероятности ночью, проникли в один из частных домов, где совершили убийство 56-летней женщины.

По неофициальным данным, погибшая была обнаружена утром хозяином дома без признаков жизни, связанной и со множественными травмами головы. Из дома исчез сейф с оружием (хозяин увлекается охотой), сообщает "Конкурент".

Неизвестно, почему хозяйка, которая была дома одна, открыла дверь злоумышленникам. Женщина всю свою жизнь проработала врачом, спасая жизни людей. Её муж Алексей Кайгородов возглавляет Искитимскую центральную городскую больницу.

Как сообщал "Курьер. Сред. Бердск", Искитимский отдел Следственного комитета 27 сентября возбудил уголовное дело по факту убийства. Об этом в воскресенье вечером рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской область Анастасия Кулешова.

- Сегодня в городе Искитиме в одном из домов было обнаружено тело женщины 1964 г. р. с признаками насильственной смерти. По данному факту следователями СКР возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105, - рассказала официальный представитель регионального СК.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Судя по статье, убийство совершено из корыстных побуждений или по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.

бандитизм вымогательство нашли мертвой убийство уголовное дело Анастасия Кулешова Алексей Кайгородов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гороскоп для женщин на последнюю неделю сентября 2020 года
01:24 28-09-2020
Гороскоп для женщин на последнюю неделю сентября 2020 года
Точный гороскоп на понедельник 28 сентября для каждого знака зодиака
00:01 28-09-2020
Точный гороскоп на понедельник 28 сентября для каждого знака зодиака
Жестоко убили супругу главврача Искитимской ЦГБ. Ее нашли мертвой с множественными травмами головы
23:55 27-09-2020
Жестоко убили супругу главврача Искитимской ЦГБ. Ее нашли мертвой с множественными травмами головы
Более 1 млн человек умерли от COVID-19 в мире на 27 сентября 2020
23:35 27-09-2020
Более 1 млн человек умерли от COVID-19 в мире на 27 сентября 2020
Труп убитой 56-летней женщины обнаружили в одном из домов соседнего с Бердском Искитима
23:27 27-09-2020
Труп убитой 56-летней женщины обнаружили в одном из домов соседнего с Бердском Искитима
Сколько рабочих и выходных дней в октябре 2020 года?
21:26 27-09-2020
Сколько рабочих и выходных дней в октябре 2020 года?
Детальный гороскоп астролога Василисы Володиной на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
21:07 27-09-2020
Детальный гороскоп астролога Василисы Володиной на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Выживший в авиакрушении АН-26 курсант Вячеслав Золочевский рассказал о чуде своего спасения
21:04 27-09-2020
Выживший в авиакрушении АН-26 курсант Вячеслав Золочевский рассказал о чуде своего спасения
Сколько школ перевели на дистанционку озвучило Минпросвещения
20:53 27-09-2020
Сколько школ перевели на дистанционку озвучило Минпросвещения
БердскПодкупили: Незаконно взял 60 000 рублей за приемку домов после капремонта главный инженер УК «Вымпел-Сервис» в Бердске 7
18:54 27-09-2020
Подкупили: Незаконно взял 60 000 рублей за приемку домов после капремонта главный инженер УК «Вымпел-Сервис» в Бердске