Полина Фаворская из группы "Серебро" на эротическом фото засветила груди

Поклонники пришли в восторг и написали ей как комплименты, так и пошлые комментарии к этой позе.

Российская певица Полина Фаворская произвела фурор пикантным фото, которое сделала в студии

Российская певица Полина Фаворская экс-солистка Серебро, которая нынче строит сольную карьеру, поделилась неоднозначным пикантным фото, которое вызвало восторг у фанатов.

Полина Фаворская засветила грудь и сексуально высунула язык на новом фото в Instagram, сообщает Главред.

"Пришла осень. Берегите горло. Дышите носом", - пишет она.

На фото Полина Фаворская в платье наклонилась вперед и сексуально открыла рот, высунув язык. При этом ее грудь засветилась во всей красе в свободном декольте платья. Поклонники пришли в восторг и написали ей как комплименты, так и пошлые комментарии к этой позе.

-"Вы сексуальная девушка, вы секси",

-"Сосочек".