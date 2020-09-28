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Красота / Общество

Полина Фаворская из группы "Серебро" на эротическом фото засветила груди

16:04 28.09.2020 Фото: instagram.com
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Поклонники пришли в восторг и написали ей как комплименты, так и пошлые комментарии к этой позе.

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Российская певица Полина Фаворская произвела фурор пикантным фото, которое сделала в студии

Российская певица Полина Фаворская экс-солистка Серебро, которая нынче строит сольную карьеру, поделилась неоднозначным пикантным фото, которое вызвало восторг у фанатов.

Полина Фаворская засветила грудь и сексуально высунула язык на новом фото в Instagram, сообщает Главред.

"Пришла осень. Берегите горло. Дышите носом", - пишет она.

На фото Полина Фаворская в платье наклонилась вперед и сексуально открыла рот, высунув язык. При этом ее грудь засветилась во всей красе в свободном декольте платья. Поклонники пришли в восторг и написали ей как комплименты, так и пошлые комментарии к этой позе.

-"Вы сексуальная девушка, вы секси",
-"Сосочек".

грудь комплименты красота молодость платье солистка фигура фото Полина Фаворская SEREBRO Instagram
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