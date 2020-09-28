Полина Фаворская из группы "Серебро" на эротическом фото засветила груди

Российская певица Полина Фаворская экс-солистка Серебро, которая нынче строит сольную карьеру, поделилась неоднозначным пикантным фото, которое вызвало восторг у фанатов.
Полина Фаворская засветила грудь и сексуально высунула язык на новом фото в Instagram, сообщает Главред.
"Пришла осень. Берегите горло. Дышите носом", - пишет она.
На фото Полина Фаворская в платье наклонилась вперед и сексуально открыла рот, высунув язык. При этом ее грудь засветилась во всей красе в свободном декольте платья. Поклонники пришли в восторг и написали ей как комплименты, так и пошлые комментарии к этой позе.
-"Вы сексуальная девушка, вы секси",
-"Сосочек".