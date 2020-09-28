Можно ли чем-то заболеть, если целовать иконы в храме?

Нередко люди интересуются, насколько безопасно целовать икону в храме

Нередко люди интересуются, насколько безопасно целовать икону в храме? Ведь неизвестно какие люди к ней прикасались.

Почему целуют иконы?

Целуя в храме образа, мы показываем свое почтение Господу и его угодникам, чьи лики изображены на иконах. Поцелуй издавна считался проявлением особенного доверия и уважения. Целование икон с ликами Господа и Святых – выражение нашего благоговения.

Долгий период безбожия через прошла наша страна, оставил свои последствия. Поэтому нередко люди задаются вопросом «можно ли целовать икону?» далекие от веры люди даже стараются научно обосновать, почему этого делать не следует. Аргумент как правило один: касаясь икон губами, люди оставляют на образах бактерии и микробы. Следовательно, каждый последующий, прикладываясь к образу, рискует заразиться всевозможными представителями патогенной флоры. Конечно, смертельного в этом ничего нет. Однако люди, имеющие слабый иммунитет, могут заболеть. Частенько в храмах, чтобы снизить вероятность подобной опасности, протирают иконы дезинфицирующими салфетками. Но наилучшей дезинфекцией является вера человека. Именно вера дает возможность человеку обрести Господнюю благодать. Образа святых источают особенные потоки благодати. Но даются они каждому человеку по его вере. Если истинной веры в душе нет или она слаба, человек действительно может заболеть.

Как правильно прикладываться к иконе?

В Православии существуют разные традиции прикладывания к иконе. Так, если святой изображен на иконе в полный рост, то прикладываться следует к той части образа, где изображены ноги либо руки. Если на иконе выписан поясной образ, то целовать следует места, где написана рука либо одежда. К образу, где изображен лишь лик, например, к иконе Спасителя, прикладываются к месту, где написаны волосы. Икону Богоматери принято целовать в плечо, где выписана восьми конечная звезда.

Целовать либо нет икону — выбор самого человека. Выражая свое благоговение и почитание, верующий может просто прикоснуться к иконе лбом. Такой жест также помогает освятить собственные мысли. Выразить свое почтение Святому, вы можете, целуя икону, находящуюся у вас дома.

Конечно, распространение различных микробов из-за целования икон исключать не стоит. Нельзя исключить их распространения и через причастие. Серебряная чаша и ложка, хоть и обладают некоторыми антибактериальными качествами, вряд ли смогут стать панацеей от всех вирусов. Однако это вовсе не означает, что следует отказаться от целования икон и причастия. Если бы вероятность заражения была настолько высока, то здоровых людей попросту не осталось бы. Кроме того истинно верующий человек, пребывает под защитой Господа, а значит никакие инфекции и микробы ему не страшны.

Источник: omolitvah.ru