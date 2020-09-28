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День учителя 2020: Какого числа праздник в октябре и что подарить своему педагогу

17:20 28.09.2020 Фото: pixabay.com
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День учителя не имеет фиксированной даты, то есть каждый год празднуется в разные числа.

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Ежегодно с началом учебного года приближается профессиональный праздник работников образования – День учителя

Поздравительные слова учителям с их профессиональным праздником школьники традиционно смогут выразить в начале октября.

Ежегодно с началом учебного года приближается профессиональный праздник работников образования – День учителя.

День учителя 2020: когда празднуют

День учителя не имеет фиксированной даты, то есть каждый год празднуется в разные числа. Согласно указу президента от 11 сентября 1994 года, происходит это в первое воскресенье октября. Соответственно, в 2020 году профессиональный праздник учителей приходится на 4 октября.

Поскольку воскресенье является выходным днем, то обычно все праздничные и поздравительные мероприятия в школах будут проводиться накануне в пятницу – 2 октября.

В то же время, кроме Дня учителя, есть также еще международный праздник педагогов. Так, по решению ЮНЕСКО Всемирный день учителя ежегодно отмечается 5 октября, ведь профессия учителя считается одной из важнейших.

Традиции празднования Дня учителя

Школы обычно активно готовятся ко Дню учителя. Дети, в частности, делают различные стенгазеты, учат стихи, рисуют открытки, репетируют праздничные концерты и театральные постановки.

В сам день праздника дети поздравляют учителей, помимо прочего, даря им цветы. Таким образом школьники выражают благодарность своим учителям, самоотверженный труд которых в воспитании подрастающих поколений трудно переоценить.

Интересной традицией также является проведение во многих школьных заведениях Дня самоуправления – когда старшеклассники сами проводят уроки в младших классах.

Что подарить на День учителя

Хорошим подарком любимому учителю будет сделанный своими руками. Речь идет прежде всего о открытках или стенгазетах.

Едва ли не самым распространенным вариантом поздравления для учителей является букет цветов. Также часто им дарят различные безделушки в класс, небольшие предметы декора или сувениры на тему праздничного дня. Можно еще порадовать своего педагога, например, флешкой для компьютера, ковриком для мышки или наушниками. Не лишними будут и канцелярские принадлежности в подарок.

Конечно, самым приятным в этот день будет внимание и простые, но теплые и искренние, слова благодарности за их ежедневный труд, ведь именно учителя дают необходимые детям знания.

Источник: unian.net

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