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Только 1 знак зодиака станет счастливчиком в октябре 2020 года. Тебе несказанно повезет?

14:44 28.09.2020 Фото: pixabay.com
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Если представители этого знака все тщательно просчитают и будут много работать, то в октябре смогут достигнуть больших высот.

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Инициативы представителей этого знака Зодиака будут успешными при нескольких условиях

Астрологи спрогнозировали, что в октябре 2020 года счастливчиком №1 станет знак Зодиака Козерог.

В следующем месяце инициативы Козерогов будут успешными, если представители этого знака все тщательно просчитают и будут много работать, сообщает Главред.

По словам астрологов, Козероги могут создавать свой позитивный имидж, у них появится возможность проявить себя – будет перспективное дело, поручение, прекрасный бизнес или прекрасная работа.

"Юпитер в Козероге придаст действиям Козерогов масштабности, а им самим – весомости, солидности и авторитета. Они будут играть значимую социальную роль – кто-то в большом мире, например, будет популярным политиком, кто-то – в границах своего окружения…", – отметили эксперты.

Астрологи добавили, что в октябре в жизни Козерогов наступит хорошее время для развития таланта или для саморазвития, можно оказаться на хороших курсах.

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