Самых холодный и жестокий, но очень привлекательный знак зодиака назвали астрологи

Последний, двенадцатый знак зодиака Рыбы не зря считают холодным и жестоким. Эти люди на первый взгляд могут казаться милыми, нежными и мечтательными, но в душе — это настоящие демоны, которых лучше не будить, чтобы не нажить себе врагов в их лице.

Рыбы — двойственные натуры

Почему представители знака Рыбы так холодны

Стихия знака зодиака Рыбы — вода — холодная и влажная. Рыбы, как правило, мутабельные, холодные, ночные и негативные личности, которые умело скрывают свои отрицательные черты характера. Рыбы — двойственные натуры — эти люди постоянно страдают от противоречивых желаний, и плывут в противоположных направлениях.

Большинство представителей знака Рыбы живут в своем внутреннем мире, и никого не пускают в него. Основной инстинкт Рыб заключается в их помощи ближним. Власть и богатство их не привлекает. Как правило, Рыбы ведут тихую и размеренную жизнь, однако — если они сумеют преодолеть свою лень и неуверенность в себе, то смогут достичь больших вершин в жизни.

Рыбы не любят преодолевать жизненные трудности. Они предпочитают, чтобы все их проблемы решали другие люди. Рыбы как-то холодно и равнодушно относятся ко всему происходящему, как-будто их это не касается. Все дело в том, что Рыбам просто сложно определить реальность от своих фантазий. Они часто преувеличивают определенные вещи, видят сны наяву, чем сильно раздражают окружающих.

Рыбы — интроверты. Никогда не поймешь, что у них на уме, поскольку эти люди ведут себя скрытно и отчужденно — будто сами по себе. Рыбы редко делятся своими мыслями и планами с окружающими. Некоторые люди могут даже посчитать их отшельниками, или же «не от мира сего». Но, Рыбам совершенно все равно что о них думают окружающие, и это нередко играет им на руку.

Яркие черты характера типичных Рыб

Рыбы — те еще мечтатели. Они предпочитают проводить свою жизнь в своем личном мире иллюзии и фантазии. Рыбы не пытаются что-то изменить в себе, чтобы стать лучше и увереннее в себе. Они поглубже прячутся в свою защитную оболочку и ждут, пока кто-нибудь не придет им на помощь.

Рыбы очень обаятельные, притягательные и чувствительные личности. Они умеют завораживать людей, хотя порой их странные поступки и эмоции не поддаются никакому объяснению и логике.

Благодаря своей хладнокровности и равнодушности Рыб очень трудно вывести из себя. Однако, эти люди не выносят критики и враждебности в свой адрес. Если они почувствуют, что кто-то ведет себя с ними именно вот так, то тут же превращаются в колких, ядовитых, раздражительных и остро саркастичных фурий, у которых лучше не ставать на пути.

Главной особенностью Рыб является то, что у этих людей сильно развита интуиция. Рыбы умеют предсказывать будущее, им нередко снятся вещие сны. Еще, у Рыб прекрасная память. Они мудрые и рассудительные, к их советам лучше всегда прислушиваться. Типичные Рыбы, как правило, всегда и во всем стараются помочь своим ближним, не заботясь о себе.

Тайным орудием Рыб является их юмор. Он может быть легким и безвредным, а иногда Рыбы шутят холодно и жестоко по отношению к окружающим. Нередко, Рыбы смеются только для того, чтобы скрыть от людей слезы, которые не дают им покоя в душе. Большинство Рыб предпочитает скрывать свою истинную натуру от людей, играя какую-то определенную роль на публике.

Источник: rsute