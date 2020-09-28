Магазин " Магия любви" Satisfyer layons Sweet Treat

Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Не отказывайте себе в сладком удовольствии,
поддайтесь на заигрывания Sweet Treat.
Красочный, лакомый и смелый — спиннатор Satisfyer layons Sweet Treat утоляет жажду наслаждения словно холодное мороженое в жаркий летний день.
Очаровательный дизайн в виде вафельного рожка и большая мощность вращения делают этот вибратор украшением даже самой потрясающей коллекции игрушек.
Закругленный кончик Sweet Treat состоит из нежных заостряющихся лепестков,
которые ласкают клитор так, будто хотят, чтобы вы растаяли в неге блаженства.
А полностью водонепроницаемая поверхность призывает устроить релакс-программу в бодрящем душе или расслабляющей ванне.
Неважно, дадите ли вы своему источнику наслаждения выступить в роли солиста или воспользуетесь им для совместной прелюдии с партнером — в любом случае Satisfyer Layon Treat станет лучшим десертом, который вы когда-либо пробовали.
Бесшумный режим работы помогает держать в секрете свои шалости
Гипоаллергенный силикон не вызывает раздражений на коже
Не отказывайте себе в сладком удовольствии, поддайтесь на заигрывания Sweet Treat.
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Источник: Раздел Магии любви на сайте Весь Бердск