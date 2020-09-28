Рейтинг самых жестоких знаков зодиака составили астрологи

Настала пора узнать про темную сторону каждого знака зодиака. По версии астрологии, представители некоторых созвездий отличаются повышенной жестокостью. Природа наделила каждого из нас задатками зла, жестокости и лицемерия, выявить которые можно по дате рождения.

Гороскоп злости и жестокости покажет вам, с какими знаками зодиака следует быть начеку

Овен

Овен — Знак огненной стихии, сжигающий все дотла. Представителям этого Знака иногда достается роль вульгарных, хвастливых, высокомерных и жестоких людей. Овны доверчивы и морально уязвимы, что не мешает им возглавлять список самых злых личностей. Если задеть чувства такого гордого человека — жди беды. Его месть сравнима с ураганом, нередко сопровождаемая драками и скандалами. К счастью, воинственные Овны не держат зла долго и сами идут на перемирие, если вы вовремя исчезли в момент его буйства.

Телец

Довольно миролюбивый Знак Зодиака, но бывает мелочен, скуп и местами зануден. К людям питает доброту и уважение до того момента, пока они не докажут обратное. И вот тут Тельцам можно вручить звание астрологического садиста. Главное оружие этого Знака — слова. Морально уничтожив, рассказав все ваши тайны и промашки, настроив против вас многих знакомых, Телец провозгласит вас своим врагом. Он будет терроризировать и презирать, пока не добьется полного раскаяния. Прощения, конечно, от упертого Тельца вы не дождетесь.

Близнецы

Близнецы — короли сплетен, интриг и лести. Если в вашем окружении есть представитель этого Знака Зодиака, будьте уверены: он уже знает о вашей тайне, готов ее приукрасить и рассказать о вас все в детальных подробностях на каком-нибудь известном телеканале. Близнецы непостоянны, натура толкает их на приключения, иногда даже на романтические. Зато если они и причиняют неудобства, то делают это не со зла, а просто потому что чрезмерно эмоциональны и инфантильны.

Рак

Раки — это лицемеры и притворщики. Их манера жизни напоминает движение вспять, всему виной страх и эмоциональная уязвимость. Недостаток силы делает представителей этого Знака Зодиака злыми и заносчивыми людьми. Рак с удовольствием поглумится над вашими ошибками, эгоистично откажет в просьбе или поднимется за ваш счет в глазах публики. А еще у него есть большая шкатулка с обидами, которые он часто перебирает, вспоминает, обижается еще сильнее и прячет обратно.

Лев

Грациозный и изящный Лев — астрологический супергерой, любимец публики и просто душка. Конечно, так считает сам Лев, а тот, кто с этим не согласен, должен быть готов к мгновенной ярости огненного Знака. Такие люди самолюбивы, презрительны, верят в собственное величие и ужасно гордятся собой. Львы любят рисковать, являясь прожженными авантюристами, а вот любые поражения делают из них самых жестоких и злых представителей зодиакального круга. Если вы перейдете дорогу Льву, перед вами появится серьезный и страшный противник, готовый добиться своей цели любой ценой.

Дева

Девы настолько практичны, что за их мелочность становится стыдно. Их стремление все упорядочить и привести к идеалу просто невыносимо, они могут свести с ума любого своими придирками и поучениями. Такие люди лишены способности к импровизации, ими управляет трезвый расчет и порядок во всем. Но не приведи Господь, если вдруг устойчивая система Девы полетела к черту, а виновником стал кто-то из окружения. Представители этого Знака Зодиака делают все медленно, поэтому и месть их подается холодной, безжалостной и расчетливой. За это Дев можно смело назвать злым и жестоким Знаком.

Весы

Весы — сдержанный и мягкий Знак Зодиака. Таким людям не присуще долго злиться, копить обиды и строить грандиозные планы мести — у них и без этого хватает забот. Особенно если рядом с Весами нет нужного и надежного человека. В таком случае они могут зарекомендовать себя как астрологические неудачники. Самоутвердиться в жизни им мешает страх, комплексы и стеснительность. Зачастую Весы долго не могут принять решение, что отпугивает удачу и притягивает полное фиаско.

Скорпион

Скорпионы опасны даже на расстоянии, но обычно от их жестокости и искусной мести страдают близкие люди. Представители этого Знака Зодиака похотливы, ревнивы, подозрительны, лицемерны и склонны к изменам. Ко всему списку отрицательных качеств можно добавить, что Скорпионы — энергетические вампиры, злопамятные и мстительные личности. Таким людям не составит труда обсудить ваши недостатки, облить грязью, а потом долго и с упоением извиняться, чтобы ударить в спину еще раз. Лучше любить и лелеять самый опасный Знак Зодиака.

Стрелец

Стрелец — это жестокий оптимист. Агрессивен и непобедим, чем больше препятствий — тем ему лучше. Задеть за живое представителя этого Знака довольно легко, а в ответ он будет ожидать общественной «казни». Месть и схватка один на один ему не интересна. Стрельцам нужны зрители, любовь публики и поругание врага общественностью. Такие люди очень злопамятны, точнее, они помнят обиду всю жизнь. Излюбленное наказание представителей этого Знака — публичное унижение и прилюдное высмеивание. И чем дольше Стрелец ждал часа расплаты, тем изощренней будет его отмщение.

Козерог

Козерог — бездушный и очень жестокий Знак Зодиака. Расчетливый, эмоционально холодный и эгоистичный представитель зодиакального круга не упустит возможности проявить себя как злой надзиратель или общественный тиран. Цель его жизни заключается в подавлении других. Козероги считают, что лучше их не бывает никого и ничего, и целеустремленно идут к цели — уничтожить своего соперника. Они не питают страсти к интригам и сплетням, предпочитая монотонно, хитроумно и нудно лишать человека почвы под ногами.

Водолей

Бездельник, эгоист и мечтатель, Водолей — довольно дружелюбный Знак Зодиака. Мстители и интриганы из них никакие: они привыкли жить для себя, не обращая внимания на упреки, препятствия и зло со стороны. Ценят свободу, избегают работы, забывают о данных обещаниях, не следят за временем и деньгами. Во главе угла у Водолея стоит публичное мнение и статус в обществе, поэтому без зазрения совести они могут полить грязью человека, лишь бы возвыситься за его счет.

Рыбы

Рыбы только на первый взгляд безобидные и очаровательные личности, неспособные на зло и предательство. В их жизни всегда найдется место обману, подлости и заносчивости. Ужасно противоречивы и не умеют хранить чужие тайны. Рыбам нужно все здесь и сейчас, поэтому добропорядочная жизнь и работа часто нагоняет на них скуку. В силу своей вежливости они не укажут на ваши ошибки и ни за что не признаются, что вы их обидели. Они лучше исчезнут из вашей жизни, чтобы появиться через несколько лет с серьезным разговором.

Источник: dailyhoro