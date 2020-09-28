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Праздник Веры, Надежды, Любови: Дата празднования в сентябре 2020 года и традиции светлого дня

13:04 28.09.2020 Фото: pixabay.com
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В начале 90-х Ирина Лутай ждала мальчиков - но на свет неожиданно для всех появились дочки (см. фото выше). Когда Ирина немного пришла в себя, то поняла, что это - судьба, ведь родились сразу три девочки, и родились они 27 сентября, накануне дня почитания святых Веры, Надежды и Любови.

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На Руси этот праздник иначе называли еще вселенскими бабьими именинами
Сюжет: Православные обряды
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Праздник Веры, Надежды, Любови: Дата празднования в сентябре 2020 года и традиции светлого дняСказание о воздвижении честного и животворящего Креста Господня: 4 молитвы в великий праздник 27 сентября 2020 годаЕщё 285 новостей

На Руси этот праздник иначе называли еще вселенскими бабьими именинами. Бабьими потому, что день ангела одновременно справляют женщины сразу четырех имён. Вселенскими – потому что эти имена были очень популярны на Руси, чуть ли не каждая вторая была названа в честь одной их этих святых, поэтому когда справлялись именины, «гудели» всей деревней.

Хотя праздник был установлен церковью, конечно же, по совсем другой причине. Вера, Надежда, Любовь и мать их София почитаются как мученицы, их жизнь закончилась трагически. И произошло это во втором веке в Римской империи.

История праздника Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 2020

София, чье имя в переводе с греческого означает «мудрость», была благочестивой христианкой. И своих дочерей она назвала в честь главных христианских добродетелей: Веры, Надежды, Любови.

В то время в Римской империи христиане подвергались жестоким гонениям со стороны властей, и о юных христианках стало известно императору Адриану (тому самому, который велел возвести Вал Адриана длиной 117 километров, и который обожествил своего юного любовника, утонувшего в реке).
Император потребовал, чтобы Вера, Надежда и Любовь отреклись от Христа и принесли жертву языческим богам. Но девушки проявили стойкость несмотря на свой юный возраст.

Их подвергли страшным пыткам, а после казнили на глазах у матери.

Самой старшей из них, Вере, было на тот момент всего 12 лет. Надежде только 10 лет, а младшей, Любови, девять. София похоронила дочерей у Аппиевой дороги и умерла на их могиле три дня спустя.

Праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 2019: традиции и обычаи
Это может показаться странным, но на Руси со вселенскими бабьими именинами поздравляли всех женщин без исключения, не только тех, кто носил имена Веры, Надежды, Любови и Софии. Можно сказать, это был этакий средневековый Международный женский день.

Гулянья по случаю этого праздника длились три дня.

Сами женщины в это время жаловались на свою тяжелую бабью долю, изливали душу подругам, а потом... вновь принимались за свои домашние обязанности и готовили праздничные угощения (а куда деваться?).

В православной церкви по случаю этого праздника поста нет. В храмах читается:

Тропарь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Кондак мучениц
Молитва и акафист Святым мученицам Вере, Надежде, Любви и матери их Софии
Величание мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Кстати, необычный случай, связанный с этим праздником, произошел в Твери. В начале 90-х Ирина Лутай ждала мальчиков - но на свет неожиданно для всех появились дочки (см. фото выше). Когда Ирина немного пришла в себя, то поняла, что это - судьба, ведь родились сразу три девочки, и родились они 27 сентября, накануне дня почитания святых Веры, Надежды и Любови.

Так девочек и назвали. А через год, как раз в праздник 30 сентября, окрестили с этими именами.

Батюшка был в сильнейшем изумлении - ведь надо же так, три девчушки и родились рядом с такой датой.

Праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 2020: где почитаются святые

С почитанием этих святых связан храм святого Трофима в Эшо, недалеко от Страсбурга во Франции. Сюда в 777 году из Рима были перенесены мощи мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Монастырь в Эшо с тех пор стал называться аббатством святой Софии. А сама деревня Эшо возле аббатства стала разросшейся "гостиницей" для паломников, которые в великом множестве приходили в эти места в средневековье.

В 1792 году, после Французской революции, монастырь был закрыт, здания распроданы с аукциона, а святые мощи уничтожены революционерами. Однако в конце XIX века началось восстановление храма, а в 1938 году из Рима в Эшо были привезены две новые частицы мощей святой Софии. С тех пор в Эшо ежегодно день святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечается с большим размахом.

Из истории праздника

Первые жития мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии появились довольно поздно, в VII–VIII веках. Написаны они были на грузинском, армянском, латинском и греческом языках. При переводе на славянский греческие имена девочек Пистис, Элпис и Агапе обрели привычную нам форму Вера, Надежда и Любовь.
В некоторых житиях имя их матери Софии тоже было переведено как Премудрость. Но этот вариант не прижился. Имя София сохранило свою греческую форму, а имена ее дочерей закрепились у нас в переводе.

Имена святых Веры, Надежды и Любови вошли в употребление в России в XVIII веке, а пик их популярности приходится на конец XIX века.

Источник: kp.ru

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