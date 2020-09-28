Праздник Веры, Надежды, Любови: Дата празднования в сентябре 2020 года и традиции светлого дня

В начале 90-х Ирина Лутай ждала мальчиков - но на свет неожиданно для всех появились дочки (см. фото выше). Когда Ирина немного пришла в себя, то поняла, что это - судьба, ведь родились сразу три девочки, и родились они 27 сентября, накануне дня почитания святых Веры, Надежды и Любови.

На Руси этот праздник иначе называли еще вселенскими бабьими именинами

На Руси этот праздник иначе называли еще вселенскими бабьими именинами. Бабьими потому, что день ангела одновременно справляют женщины сразу четырех имён. Вселенскими – потому что эти имена были очень популярны на Руси, чуть ли не каждая вторая была названа в честь одной их этих святых, поэтому когда справлялись именины, «гудели» всей деревней.

Хотя праздник был установлен церковью, конечно же, по совсем другой причине. Вера, Надежда, Любовь и мать их София почитаются как мученицы, их жизнь закончилась трагически. И произошло это во втором веке в Римской империи.

История праздника Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 2020



София, чье имя в переводе с греческого означает «мудрость», была благочестивой христианкой. И своих дочерей она назвала в честь главных христианских добродетелей: Веры, Надежды, Любови.

В то время в Римской империи христиане подвергались жестоким гонениям со стороны властей, и о юных христианках стало известно императору Адриану (тому самому, который велел возвести Вал Адриана длиной 117 километров, и который обожествил своего юного любовника, утонувшего в реке).

Император потребовал, чтобы Вера, Надежда и Любовь отреклись от Христа и принесли жертву языческим богам. Но девушки проявили стойкость несмотря на свой юный возраст.

Их подвергли страшным пыткам, а после казнили на глазах у матери.

Самой старшей из них, Вере, было на тот момент всего 12 лет. Надежде только 10 лет, а младшей, Любови, девять. София похоронила дочерей у Аппиевой дороги и умерла на их могиле три дня спустя.

Праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 2019: традиции и обычаи

Это может показаться странным, но на Руси со вселенскими бабьими именинами поздравляли всех женщин без исключения, не только тех, кто носил имена Веры, Надежды, Любови и Софии. Можно сказать, это был этакий средневековый Международный женский день.

Гулянья по случаю этого праздника длились три дня.

Сами женщины в это время жаловались на свою тяжелую бабью долю, изливали душу подругам, а потом... вновь принимались за свои домашние обязанности и готовили праздничные угощения (а куда деваться?).

В православной церкви по случаю этого праздника поста нет. В храмах читается:

Тропарь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Кондак мучениц

Молитва и акафист Святым мученицам Вере, Надежде, Любви и матери их Софии

Величание мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Кстати, необычный случай, связанный с этим праздником, произошел в Твери. В начале 90-х Ирина Лутай ждала мальчиков - но на свет неожиданно для всех появились дочки (см. фото выше). Когда Ирина немного пришла в себя, то поняла, что это - судьба, ведь родились сразу три девочки, и родились они 27 сентября, накануне дня почитания святых Веры, Надежды и Любови.

Так девочек и назвали. А через год, как раз в праздник 30 сентября, окрестили с этими именами.

Батюшка был в сильнейшем изумлении - ведь надо же так, три девчушки и родились рядом с такой датой.

Праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 2020: где почитаются святые

С почитанием этих святых связан храм святого Трофима в Эшо, недалеко от Страсбурга во Франции. Сюда в 777 году из Рима были перенесены мощи мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Монастырь в Эшо с тех пор стал называться аббатством святой Софии. А сама деревня Эшо возле аббатства стала разросшейся "гостиницей" для паломников, которые в великом множестве приходили в эти места в средневековье.

В 1792 году, после Французской революции, монастырь был закрыт, здания распроданы с аукциона, а святые мощи уничтожены революционерами. Однако в конце XIX века началось восстановление храма, а в 1938 году из Рима в Эшо были привезены две новые частицы мощей святой Софии. С тех пор в Эшо ежегодно день святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечается с большим размахом.

Из истории праздника

Первые жития мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии появились довольно поздно, в VII–VIII веках. Написаны они были на грузинском, армянском, латинском и греческом языках. При переводе на славянский греческие имена девочек Пистис, Элпис и Агапе обрели привычную нам форму Вера, Надежда и Любовь.

В некоторых житиях имя их матери Софии тоже было переведено как Премудрость. Но этот вариант не прижился. Имя София сохранило свою греческую форму, а имена ее дочерей закрепились у нас в переводе.



Имена святых Веры, Надежды и Любови вошли в употребление в России в XVIII веке, а пик их популярности приходится на конец XIX века.

Источник: kp.ru