Праздник Веры, Надежды, Любови: Дата празднования в сентябре 2020 года и традиции светлого дня

На Руси этот праздник иначе называли еще вселенскими бабьими именинами. Бабьими потому, что день ангела одновременно справляют женщины сразу четырех имён. Вселенскими – потому что эти имена были очень популярны на Руси, чуть ли не каждая вторая была названа в честь одной их этих святых, поэтому когда справлялись именины, «гудели» всей деревней.
Хотя праздник был установлен церковью, конечно же, по совсем другой причине. Вера, Надежда, Любовь и мать их София почитаются как мученицы, их жизнь закончилась трагически. И произошло это во втором веке в Римской империи.
История праздника Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 2020
В то время в Римской империи христиане подвергались жестоким гонениям со стороны властей, и о юных христианках стало известно императору Адриану (тому самому, который велел возвести Вал Адриана длиной 117 километров, и который обожествил своего юного любовника, утонувшего в реке).
Император потребовал, чтобы Вера, Надежда и Любовь отреклись от Христа и принесли жертву языческим богам. Но девушки проявили стойкость несмотря на свой юный возраст.
Их подвергли страшным пыткам, а после казнили на глазах у матери.
Самой старшей из них, Вере, было на тот момент всего 12 лет. Надежде только 10 лет, а младшей, Любови, девять. София похоронила дочерей у Аппиевой дороги и умерла на их могиле три дня спустя.
Праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 2019: традиции и обычаи
Это может показаться странным, но на Руси со вселенскими бабьими именинами поздравляли всех женщин без исключения, не только тех, кто носил имена Веры, Надежды, Любови и Софии. Можно сказать, это был этакий средневековый Международный женский день.
Гулянья по случаю этого праздника длились три дня.
Сами женщины в это время жаловались на свою тяжелую бабью долю, изливали душу подругам, а потом... вновь принимались за свои домашние обязанности и готовили праздничные угощения (а куда деваться?).
В православной церкви по случаю этого праздника поста нет. В храмах читается:
Тропарь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Кондак мучениц
Молитва и акафист Святым мученицам Вере, Надежде, Любви и матери их Софии
Величание мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Кстати, необычный случай, связанный с этим праздником, произошел в Твери. В начале 90-х Ирина Лутай ждала мальчиков - но на свет неожиданно для всех появились дочки (см. фото выше). Когда Ирина немного пришла в себя, то поняла, что это - судьба, ведь родились сразу три девочки, и родились они 27 сентября, накануне дня почитания святых Веры, Надежды и Любови.
Так девочек и назвали. А через год, как раз в праздник 30 сентября, окрестили с этими именами.
Батюшка был в сильнейшем изумлении - ведь надо же так, три девчушки и родились рядом с такой датой.
Праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 2020: где почитаются святые
С почитанием этих святых связан храм святого Трофима в Эшо, недалеко от Страсбурга во Франции. Сюда в 777 году из Рима были перенесены мощи мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Монастырь в Эшо с тех пор стал называться аббатством святой Софии. А сама деревня Эшо возле аббатства стала разросшейся "гостиницей" для паломников, которые в великом множестве приходили в эти места в средневековье.
В 1792 году, после Французской революции, монастырь был закрыт, здания распроданы с аукциона, а святые мощи уничтожены революционерами. Однако в конце XIX века началось восстановление храма, а в 1938 году из Рима в Эшо были привезены две новые частицы мощей святой Софии. С тех пор в Эшо ежегодно день святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечается с большим размахом.
Из истории праздника
Первые жития мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии появились довольно поздно, в VII–VIII веках. Написаны они были на грузинском, армянском, латинском и греческом языках. При переводе на славянский греческие имена девочек Пистис, Элпис и Агапе обрели привычную нам форму Вера, Надежда и Любовь.
В некоторых житиях имя их матери Софии тоже было переведено как Премудрость. Но этот вариант не прижился. Имя София сохранило свою греческую форму, а имена ее дочерей закрепились у нас в переводе.
Источник: kp.ru