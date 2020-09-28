28 сентября - День генерального директора в России

Без генерального директора существование компании просто невозможно

У него всегда много дел, он заключает сделки, ищет и находит новые источники прибыли. От его деятельности зависит настроение каждого сотрудника предприятия. Он – Генеральный Директор (а также – топ-менеджер), и ежегодно 28 сентября отмечается его профессиональный праздник.

Инициаторами учреждения Дня генерального директора в России стали сотрудники редакции одноименного журнала – издания, которое предназначено как раз для профессионалов, занимающих столь важную должность. Учредители Дня, тем самым, хотели «восстановить справедливость», ведь не секрет, что практически у всех российских специалистов в самых разных отраслях есть свои профессиональные праздники, кроме директоров... А ведь это первая должность, которая заносится в штатное расписание каждой организации. Без генерального директора существование компании просто невозможно.

Генеральный директор ежедневно решает сразу несколько дел:

Как эффективно поставить задачи сотрудникам;

Как оптимизировать деятельность компании;

Как вызвать мотивацию к работе у подчиненных;

Как сократить издержки на производство;

Как получить максимальную прибыль;

Как грамотно вложить средства в развитие компании;

Как распорядиться бюджетом.

Если в советские годы крупные указания руководители получали «сверху», от партии, имея мощную государственную поддержку, то в настоящее время весь круг задач директора решают самостоятельно. От их правильных и своевременных распоряжений зависит успешная деятельность предприятия, а значит и стабильный доход каждого сотрудника.

Хотя сегодняшний праздник пока не утверждён официально, мы поздравляем всех руководителей с их профессиональным праздником – Днем Генерального Директора и желаем российскому бизнесу успеха и процветания!

Кстати, в честь праздника журнал «Генеральный Директор» объединяет в одном месте более 500 руководителей (генеральных директоров, топ-менеджеров и собственников компаний) со всей России, с целью обмена профессиональным опытом, приобретения новых знаний и развития деловых знакомств. В числе спикеров мероприятия, которое проходит в одном из бизнес-центров Москвы, только руководители-практики, которые поделятся проверенными решениями по управлению компанией.

Источник: calend.ru