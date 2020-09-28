Точный гороскоп астролога Василисы Володиной на октябрь 2020 года

Притянуть удачу и достичь поставленных целей, невзирая на все перипетии судьбы, помогут рекомендации ведущего астролога Василисы Володиной

Октябрь пройдет под счастливой звездой. Притянуть удачу и достичь поставленных целей, невзирая на все перипетии судьбы, помогут рекомендации ведущего астролога Василисы Володиной.

В октябре даст о себе знать осенняя хандра: появится желание погрустить и предаться тоскливым мыслям, глядя на монотонные пейзажи за окном. В этом есть и своя польза, поэтому астролог не советует срочно вытягивать себя из такого состояния: дайте себе время перестроиться на новый ритм жизни. Небольшая пауза, задумчивость и погруженность в мысли — это то, что будет полезно для перезагрузки. Однако, несмотря на меланхолию, ближайшие недели следует придерживаться позитивного взгляда на жизнь. Отнеситесь к происходящему радостно, или хотя бы с надеждой: это обязательно оправдается.

Овен

Месяц принесет яркие, но контрастные энергии — в течение месяца не раз придется делать сложный выбор, искать оптимальную линию поведения. Поддаваться душевному импульсу или нет — решать только самим Овнам, но астролог дает подсказку: октябрь более удачен для новых задач, еще не испробованных целей и не проторенных путей. Можно согласиться на эксперименты, если убедить себя, что динамика придает жизни остроту — и тогда внутренние сомнения стихнут, дело пойдет, а процесс принесет удовольствие. Выровнять внутреннее состояние помогут регулярные паузы: несколько минут в тишине, дыхательные практики и ароматические свечи — залог душевного спокойствия.

Телец

Тельцам не помешает в октябре отвлечься от рутины и трудностей. Это не значит, что нужно бросить все силы на решение проблем, достаточно найти путь наименьшего сопротивления, мысленно отпустить ситуацию и поддаться течению событий. Беспокойство может лишь усугубить проблемы, притянув дополнительные неприятности. Планеты будут играть на стороне Тельцов, но их энергия непредсказуема. Может появиться желание действовать, бороться, побеждать, атаковать, но звезды советуют не играть с огнем. Важно взять свои чувства и мысли под контроль, в противном случае они захватят контроль над вами.

Близнецы

Василиса Володина советует Близнецам быть более чуткими и осторожными в октябре. Особенного внимания заслуживают слова: даже небольшое критическое замечание или неправильная шутка могут вызвать непропорционально сильную реакцию. В делах самым лучшим приложением сил будет сфера финансов и развитие бизнеса — появится много подсказок, возможностей и скрытых путей достижения целей. Деятельная забота о своих деньгах будет способствовать обновлению и росту в остальных делах, самое главное — не терять темп. Прекрасно работают заряжающие практики: медитация, йога, цигун. Тот, кто сможет настроиться на созвучие с силами Вселенной, непременно получит воплощение задуманного.

Рак

В октябре у Раков обострятся внутренние противоречия, вирусные установки, прошлогодние проблемы. Это может стать серьезным препятствием, которое помешает не только спокойному течению жизни, но и достижению целей. Раков ждет месяц, когда усилятся все эмоции. Астролог предлагает держаться ближе к тем, кто может поддержать, снизить тревожность и помочь разобраться в себе. Сейчас не самое лучшее время, чтобы сомневаться в себе и своих решениях, ведь вместе с этим можно утратить надежду и обострить без такого опасное положение. Большинство проблем будут выдуманными, поэтому не стоит заострять внимание на негативных мыслях.

Лев

Львов ждет очень благоприятный месяц. Чтобы прожить его с пользой и удовольствием, достаточно слушать свою интуицию и позволять событиям развиваться в естественном ритме. В цене будут такие качества, как внимательность, тактичность, приветливость. Октябрь удачен для любых видов самовыражения и творчества, проведения духовных практик, заботы о внутреннем мире и имидже. Сложные дела подождут до второй декады, вначале важнее снять внутреннее напряжение и подарить себе моменты полноценного отдыха. Несколько вечеров, проведенных для себя, могут стать залогом благополучия на долгое время перед.

Дева

Девы отлично воспримут нестабильную энергетику месяца. У них, если верить наблюдениям астролога, появится желание шутить, острить, смело смотреть в будущее и вдохновлять окружающих личным примером. Однако не стоит забывать об осторожности: оптимизм может выйти боком, особенно если загореться невыполнимой целью. Есть риск пойти ва-банк и остаться ни с чем. Если не считать этого, то октябрь станет удачным временем для решения технических, практических и финансовых вопросов. Динамика планет поможет Девам легко находить выход из безвыходных ситуаций и договариваться с любыми людьми. В личной жизни могут разгореться страсти, которые выведут отношения на новый уровень.

Весы

Мощное влияние планет в октябре будет направлено на личную жизнь Весов. К счастью, это влияние будет очень гармоничным: получится легко разобраться в любом вопросе, обсудить проблемные темы, не раня ни себя, ни своего партнера. После таких корректировок люди станут ближе друг к другу, в отношения вновь вернутся искренность, взаимопонимание, интерес. Проявление любви, нежности, заботы преобразит совместную жизнь, а гармония на любовном фронте, как известно, — залог успеха в других областях. Правда, в деловом графике возможны перебои: к важным решениям стоит относиться с опаской, а документацию, в которой указаны конкретные детали и расчеты, желательно проверять несколько раз.

Скорпион

С одной стороны, у Скорпионов в октябре будут все шансы найти точки соприкосновения с начальством, добиться расположения нужных людей, оформить все необходимые документы, повысить свой авторитет и раскрыть таланты. С другой — влияние планет может сделать их нерешительными, саркастичными и даже трусливыми, что проявится в желании пасовать перед трудностями, подавлять и обижать окружающих. От этого астролог рекомендует воздержаться: самоконтроль поможет избежать нелепых ситуаций, ненужных обид и упущенных возможностей. Если Скорпионы совладают со своими эмоциями, то обязательно запустят механизмы нужных перемен.

Стрелец

Стрельцов ждет настоящая болдинская осень. Даже тех, кто не связан с творчеством, ждут проблески гениальности и приливы вдохновения. Такие вспышки вызовут желание рассказать всем о своих идеях и желаниях. Однако астролог не рекомендует делиться планами с окружающими: есть риск нарваться на чужую зависть. Поэтому творческим процессом пока лучше наслаждаться в одиночку, не привлекая постороннего внимания. В остальном все, что Стрельцы будут создавать или воплощать в этом месяце, получит мощный импульс роста и в обозримом будущем принесет щедрые плоды. Самое главное — замечать и использовать возможности.

Козерог

Самая лучшая сфера для Козерогов в октябре — работа, но не связанная с риском и амбициями, а та, на которой получится проявить свои скрытые таланты. Поэтому астролог советует сделать ставку на сильные качества и не бояться самостоятельных решений. Возможностей удержать происходящее под контролем окажется не много: повсеместно будет расставлены кармические ловушки и препятствия. Чтобы сдержать натиск звезд, рекомендовано закрыться от рисков и быть во всеоружии. Удача улыбнется Козерогам, которые смогут побороть свою нерешительность, страхи, комплексы и сомнения.

Водолей

Октябрь обещает положить конец череде сомнений, особенно если до этого эмоции выбивали из колеи. По словам астролога, запускается новая программа жизни, устанавливаются иные правила игры. Процесс пройдет без сбоя, если получится отказаться от чего-то обыденного. Но удача будет на стороне тех, кто готов осознанно подойти к переменам. В этом месяце благоприятно начинать новые дела, запускать процессы, активно включаться в работу, использовать все доступные и проверенные возможности. Главное — не торопиться с принятием решений и избегать чрезмерной серьезности: во всем стоит сохранять легкость. Это оптимальный способ достижения желаемого в этом месяце.

Рыбы

В октябре Рыбам важно верно расставить приоритеты. Если они пока находятся в процессе поиска или пересмотра целей, звезды рекомендуют поторопиться. Нужно не только иметь при себе список важных задач, но и знать, с чего начать их реализацию. Астрологические тенденции потребуют ответственности в выборе дальнейшего пути. Влияние небесных покровителей поможет во многом. Мощный импульс усилит личную энергетику: в распоряжении Рыб будет 10-12 дней, чтобы найти свое место под солнцем. Несмотря на позитивный сценарий, возможны проблемы. Рыбы будут очень импульсивны и категоричны, что в обычное время им несвойственно. Есть риск оступиться и заняться тем, что не принесет никакой пользы.

Василиса Володина советует всем Знакам Зодиака сделать упор на те дела и задачи, выполнение которых зависит от собственных сил. Не стоит уповать на удачу, нужно поверить в себя и свои силы. Жизнь не изменится, если вы будете жить по установленным кем-то правилам: начните творить собственную судьбу.

Источник: dailyhoro.ru