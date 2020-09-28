Пять неблагоприятных и опасных дней в октябре 2020 года: Что нужно и нельзя делать в эти дни

Астрологи предлагают ознакомиться с пятью днями октября, в которые удача может покинуть вас в самый неподходящий момент.

Астрологи предлагают ознакомиться с пятью днями октября, в которые удача может покинуть вас в самый неподходящий момент

Звезды, планеты и Луна не всегда созидательны.

В опасные дни важно бороться с негативными мыслями, так как они являются главным источником опасности. Три эффективных метода помогут победить отрицательные эмоции и остаться на плаву.

2 октября — Полнолуние в Овне

Самое опасное Полнолуние всегда проходит в Знаке Овна, и этот раз не окажется исключением. Луна будет излучать максимум разрушительной энергии, негативно влияя на все сферы нашей жизни. Это очень опасный день, который, без сомнения, входит в тройку лидеров по уровню деструктивности. Астрологи настоятельно рекомендуют не начинать в этот день никаких новых дел.

Это будет пятница, так что желательно не оставлять на понедельник никаких важных дел и забот на работе и в бизнесе. Во время и после трудового дня эксперты советуют пользоваться аффирмациями и дыхательными техниками против стресса. В совокупности эти две техники будут крайне полезными для представителей любых профессий и людей любого возраста.

14 октября — начало ретроградного Меркурия

14 числа Меркурий начнет обратное движение, чем может серьезно нарушить наши финансовые и рабочие планы. Вполне возможно, что в этот день вы забудете о чем-то очень важном. Нужно составить список дел и следовать планам, чтобы не попасть впросак и не забыть о данных ранее обещаниях.

Последующие пару недель и особенно 14 октября у людей будут проблемы с памятью, с вниманием. Информационные потоки исказятся, что приведет к увеличению количества сплетен и обмана. Не стоит в этот день совершать дорогостоящих покупок. Продавец может обмануть вас и недосчитать сдачу, сам того не желая. Еще в этот день можно ожидать задержек с выплатами зарплаты. Астрологи не советуют оформлять кредиты и влезать в долги.

18 октября — день ревности, скупости и зависти

Растущая Луна в Скорпионе заставит многих из нас стать собственниками. Кому-то придется бороться с ревностью, а кому-то — с немотивированной злобой или негативом. Чужие успехи будут приводить к появлению зависти. Усугубит ситуацию оппозиция Венеры и Нептуна. Противостояние этих двух планет не является отрицательным аспектом, но такой союз будет означать, что в отношениях между людьми будут постоянно появляться какая-то недосказанность.

Это очень непонятный и непредсказуемый день, в который многие захотят фокусировать внимание на чужом счастье, а не на своем. Чтобы избежать проблем, достаточно будет не обращать внимания на чужую жизнь. Нужно посмотреть на себя и на то, что происходит в вашей душе, в вашем сердце.

21 октября — день размолвок и эгоизма

Растущая Луна в Козероге — это почти всегда к проблемам, но в этот раз всё зайдет чуть дальше. 21 число смело можно внести в список самых опасных дней октября, потому что активная Луна под влиянием стихии Земли заставит людей зациклиться на мыслях о собственной выгоде. Не исключено, что каждому, кто встретится вам на пути, захочется получить что-то, не отдавая ничего взамен.

Таить за это обиду не нужно. Каждый, кто в такие дни обижается и затевает скандалы, теряет удачу. Если кто-то попросит о помощи, необходимо обговорить условия. Астрологи не советуют помогать людям безвозмездно. Нужно просить о какой-то встречной услуге.

25 октября — соединение Солнца и Меркурия

Соединение — это аспект, при котором оба его участника и Земля встают в линию. Это значит, что Солнце будет светить на Землю, а прямо перед ним расположится Меркурий. Такой союз обычно приносит немало проблем. Дело в том, что Меркурий относится к стихии Огня, но Солнце в соединении не усиливает позитивное воздействие планеты, а подавляет его.

Когда в соединении находятся объекты одной стихии, это приводит к диссонансу. В итоге Меркурий будет в этот день не помогать людям, а нарушать планы, вводить в ступор и заставлять двигаться по заведомо неверному пути. В связи с этим астрологи советуют не принимать важных решений. Лучше заниматься привычными делами и не рисковать: только так можно будет обойти стороной неприятности.

Помнить о негативных днях нужно в первую очередь. Тем не менее в октябре будут еще и дни силы, в которые удача сама пойдет вам в руки. Старайтесь правильно планировать дела, чтобы не ставить себя в трудное положение.

Источник: dailyhoro.ru