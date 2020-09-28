Погода в Бердске: дожди при +11 обещают синоптики 28 сентября

Порывы ветра могут достигать до 8 метров в секунду.

Сегодня будет дождливо Сегодня, 28 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность при температуре воздуха +11 градусов тепла.

Ночью температура воздуха составит +5. При этом синоптики обещают небольшие дожди. Порывы ветра могут достигать до 8 метров в секунду.

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