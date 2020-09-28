28.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Погода в Бердске: дожди при +11 обещают синоптики 28 сентября

07:30 28.09.2020 Фото: Pixabay
0

Порывы ветра могут достигать до 8 метров в секунду.

% name% title
Сегодня будет дождливо

Сегодня, 28 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность при температуре воздуха +11 градусов тепла.
Ночью температура воздуха составит +5. При этом синоптики обещают небольшие дожди. Порывы ветра могут достигать до 8 метров в секунду.

дождь осень погода прогноз
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Осень пришла?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему нельзя выбрасывать хлеб и оставлять в нем нож. Важные приметы о хлебе
09:55 28-09-2020
Почему нельзя выбрасывать хлеб и оставлять в нем нож. Важные приметы о хлебе
Новый классный кроссовер CX-30 от Mazda появится в России
09:55 28-09-2020
Новый классный кроссовер CX-30 от Mazda появится в России
Студия танца "Parallel приглашает на занятия по разным  направлениям
09:49 28-09-2020
Студия танца
БердскПервый снег выпадет в Бердске в сентябре 2020
09:35 28-09-2020
Первый снег выпадет в Бердске в сентябре 2020
Как выжил при крушении самолета Ан-26 под Чугуевым 25 сентября 2020, рассказал выживший Вячеслав Золочевский
09:30 28-09-2020
Как выжил при крушении самолета Ан-26 под Чугуевым 25 сентября 2020, рассказал выживший Вячеслав Золочевский
28 сентября - Всемирный день борьбы против бешенства
09:24 28-09-2020
28 сентября - Всемирный день борьбы против бешенства
Магазин " Магия любви" Satisfyer layons Sweet Treat
09:19 28-09-2020
Магазин
Турция хочет помочь Азербайджану в войне с Арменией
09:15 28-09-2020
Турция хочет помочь Азербайджану в войне с Арменией
Когда День святого Архангела Михаила в сентябре 2020 года?
09:07 28-09-2020
Когда День святого Архангела Михаила в сентябре 2020 года?
Кому положена вторая пенсия, срочно узнайте
09:00 28-09-2020
Кому положена вторая пенсия, срочно узнайте