Точный гороскоп на понедельник 28 сентября для каждого знака зодиака

Понедельник принесет новые чувства и отношения – гороскоп на 28 сентября 2020 года спрогнозировал изменения в личной жизни женщинам-Скорпионам.
Львам и Козерогам звезды насулили позитивный день для создания семьи, сообщает Главред.
Первый рабочий день новой недели может оказаться нерадужным для Стрельцов – им грозят катастрофы.
Как советуют провести понедельник представителям огненной стихии
Овен
Устройте праздник и отдохните в кругу близких. Можно спокойно поразмышлять или убрать дома.
Лев
Не стоит устраивать "революцию" в отношениях, которые уже сложились. Авантюры на любовном фронте противопоказаны. Можно создать семью.
Стрелец
Есть угроза катастроф, поэтому от поездок лучше воздержаться. Из-за невыполнения обязательств может возникнуть проблема. Можно получить неожиданные новости.
Как советуют провести понедельник представителям водной стихии
Рак
Можно потратиться на что-то важное. Найдите время для решения домашних дел. Пристально следите за здоровьем детей.
Скорпион
Женщинам светят новые чувства и отношения. Не сдерживайте свои чувства, отпустите их на свободу.
Рыбы
Вы можете набраться новых сил, если на некоторое время забудете о делах и проблемах. Можно куда-то поехать, например, в лес.
Как советуют провести понедельник представителям земной стихии
Телец
Есть угроза проблем из-за прошлых промахов или долгов, может разгореться конфликт. Придется обратиться за помощью к близким.
Дева
Неожиданное известие может "выбить из седла" и ухудшить самочувствие. Возможно, ваши планы на будущее серьезно изменятся.
Козерог
Можно посвятить день себе и своей семье – заняться спортом, заключить брак, поработать над продолжением рода. Возможно, вторая половина дня ознаменуется неожиданными новостями.
Как советуют провести понедельник представителям воздушной стихии
Близнецы
Планы могут смешаться из-за небольшого конфликта с кем-то из близких или неожиданной новости. Общайтесь взвешенно и осторожно.
Водолей
Удачное время для возобновления прерванного общения. Можно посвятить время поиску того, что вы потеряли.
Весы
Возможна агрессия, вы можете оказаться под чьим-то влиянием. Вас могут "взять в плен" эмоции. Противопоказаны шумные компании и знакомства. Находитесь в светлых местах.