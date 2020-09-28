Точный гороскоп на понедельник 28 сентября для каждого знака зодиака

Львам и Козерогам звезды насулили позитивный день для создания семьи.

Не всем спрогнозирован позитивный понедельник – один знак Зодиака предупредили об угрозе катастроф

Понедельник принесет новые чувства и отношения – гороскоп на 28 сентября 2020 года спрогнозировал изменения в личной жизни женщинам-Скорпионам.

Львам и Козерогам звезды насулили позитивный день для создания семьи, сообщает Главред.

Первый рабочий день новой недели может оказаться нерадужным для Стрельцов – им грозят катастрофы.

Как советуют провести понедельник представителям огненной стихии

Овен

Устройте праздник и отдохните в кругу близких. Можно спокойно поразмышлять или убрать дома.

Лев

Не стоит устраивать "революцию" в отношениях, которые уже сложились. Авантюры на любовном фронте противопоказаны. Можно создать семью.

Стрелец

Есть угроза катастроф, поэтому от поездок лучше воздержаться. Из-за невыполнения обязательств может возникнуть проблема. Можно получить неожиданные новости.

Как советуют провести понедельник представителям водной стихии

Рак

Можно потратиться на что-то важное. Найдите время для решения домашних дел. Пристально следите за здоровьем детей.

Скорпион

Женщинам светят новые чувства и отношения. Не сдерживайте свои чувства, отпустите их на свободу.

Рыбы

Вы можете набраться новых сил, если на некоторое время забудете о делах и проблемах. Можно куда-то поехать, например, в лес.

Как советуют провести понедельник представителям земной стихии

Телец

Есть угроза проблем из-за прошлых промахов или долгов, может разгореться конфликт. Придется обратиться за помощью к близким.

Дева

Неожиданное известие может "выбить из седла" и ухудшить самочувствие. Возможно, ваши планы на будущее серьезно изменятся.

Козерог

Можно посвятить день себе и своей семье – заняться спортом, заключить брак, поработать над продолжением рода. Возможно, вторая половина дня ознаменуется неожиданными новостями.

Как советуют провести понедельник представителям воздушной стихии

Близнецы

Планы могут смешаться из-за небольшого конфликта с кем-то из близких или неожиданной новости. Общайтесь взвешенно и осторожно.

Водолей

Удачное время для возобновления прерванного общения. Можно посвятить время поиску того, что вы потеряли.

Весы

Возможна агрессия, вы можете оказаться под чьим-то влиянием. Вас могут "взять в плен" эмоции. Противопоказаны шумные компании и знакомства. Находитесь в светлых местах.