Мой знак зодиака, с какого по какое число? Периоды знаков Зодиака по месяцам и дням

Тринадцатый знак Зодиака Змееносец имеет период, охватывающий дни между 29 ноября и 17 декабря, хотя по традиционному гороскопу те, кто появился на свет между 22 ноября и 21 декабря, относятся к Стрельцам.

В гороскопе существует и 13-й знак – Змееносец. Он не относится к какому-либо созвездию

Далеко не все в курсе, что периоды знаков Зодиака не являются чем-то неизменным из года в год. Они «плавают». А это означает, что тот, кто всегда считал себя Львом, может оказаться Раком. Ну или Девой – в зависимости от даты рождения. Получается, что человек всю жизнь следовал советам гороскопа, ориентируясь на «чужой» знак. А это как минимум обидно.

Еще более запутана история со Стрельцами. Дело в том, что некоторые специалисты уверены: знаков Зодиака на самом деле тринадцать! И не учитываемый в классической астрологии Змееносец частично совпадает с чужими, как раз «стрелецкими» датами. То есть выясняется, что даже с таким привычным астрологическими понятием, как знаки Зодиака, далеко не все так просто. Что же, давайте разбираться.

Периоды знаков Зодиака по месяцам и дням

Зодиакальный круг – это 360 градусов, разделенных на 12 равных секторов и имеющих разные названия. Номомент перехода Солнца из одного сектора в другой в разные годы не совпадает по дате. Получается, что этот день в разные годы испытывает влияние одного из двух соседних знаков Зодиака.

Овен

Период знака Зодиака Овен – с 21 марта по 19 апреля.

Первая переходная дата – это 21 марта. Обычно это день рождения Овнов, но иногда, если человек родился утром, он может оказаться под влиянием Рыб.

Родившиеся в период с 22 марта по 18 апреля могут с полным основанием считать себя Овнами.

Вторая переходная дата – 19 апреля. С большей вероятностью в этот день родится Овен, но иногда ближе к вечеру, если уже произошла смена знаков, на свет может появиться Телец.

Телец

У знака Зодиака Телец период – с 20 апреля по 20 мая.

День перехода между Овном и Тельцом – 20 апреля. Смена знака возможна и зависит от времени рождения, места и года.

Дни рождения Тельцов – с 21 апреля по 19 мая.

Переходная дата к следующему созвездию – 20 мая. В этот день преимущественно рождаются Тельцы, но иногда знак успевает смениться. Тогда ближе к вечеру возможно появление на свет в этот день Близнецов.

Близнецы

Астрологи отводят Близнецам период знака Зодиака с 21 мая по 21 июня.

Переходная дата от Тельцов – 21 мая. Вероятность смены знака при этом составляет 50 % в пользу каждого.

Близнецы появляются на свет строго с 22 мая по 20 июня.

А вот 21 июня возможен переход от Близнецов к Раку.

Рак

С 22 июня по 22 июля – период знака Зодиака Рак.

В переходную дату 22 июня в основном появляются на свет Раки, но в отдельных годах это могут быть Близнецы, если время рождения относится к началу суток.

А вот с 23 июня по 21 июля безоговорочно рождаются Раки.

С вероятностью 50 % в переходную дату 22 июля могут родиться как Раки, так и Львы.

Лев

Традиционно период знака Зодиака Лев – с 23 июля по 22 августа.

В зависимости от времени суток, года рождения и других факторов 23 июля, в день перехода от Рака ко Льву, на свет иногда появляются не только Львы, но и Раки.

Период рождения Львов – с 24 июля по 22 августа.

Переход от Льва к Деве происходит 23 августа. Обычно в этот день рождение отмечают Львы, но ближе к концу суток могут появиться и Девы.

Дева

Период знака Зодиака Дева – с 23 августа по 22 сентября.

В день перехода – 23 августа – остается вероятность рождения Львов.

Под влиянием Девы находятся все, кто родился в период с 24 августа по 21 сентября.

В переходную дату от Девы к Весам 22 сентября с равной вероятностью рождаются представители обоих зодиакальных знаков.

Весы

Зодиакальное созвездие Весы – это период с 23 сентября по 23 октября.

Переход от Девы к Весам происходит 23 сентября, в этот день их влияние равноценно, с вероятностью 50 % на 50 % могут родиться представители обоих знаков.

Знак Зодиака Весы период с 24 сентября по 22 октября на свет появляются только Весы.

В переходный день 23 октября чаще рождаются Весы, реже – Скорпионы и только ближе к концу суток.

Скорпион

Периодом знака Зодиака Скорпион считаются дни с 24 октября по 22 ноября.

Переходный день – 24 октября. Обычно рождаются представители Скорпиона, но в начале суток возможно появление на свет Весов.

В течение периода с 25 октября по 21 ноября день рождения отмечают только Скорпионы.

Пограничный день между Скорпионом и Стрельцом – 22 ноября. Кто родится, зависит от времени, места и года рождения.

Стрелец

Период созвездия Зодиака Стрелец — с 23 ноября по 21 декабря.

Переходная дата от Скорпиона к Стрельцу – 23 ноября. В большинстве случаев в этот день рождаются Стрельцы, но существует небольшая вероятность появления на свет в самом начале суток Скорпиона.

Дни рождения Стрельцов – период с 24 ноября по 20 декабря.

В день перехода от Стрельца к Козерогу, 21 декабря, рождаются в основном Стрельцы, но к исходу суток может родиться и Козерог.

Козерог

Зодиакальному созвездию Козерог отведен период с 22 декабря по 20 января.

В пограничном состоянии между Стрельцом и Козерогом оказывается 22 декабря, когда среди Козерогов с минимальной вероятностью в начале суток рождаются и Стрельцы.

Представители Козерога приходят в этот мир только с 23 декабря по 19 января.

Переходная дата – 20 января, когда вероятность рождения появляется не только у Козерогов, но и у Водолеев.

Водолей

Зодиакальному созвездию Водолей отводится период с 21 января по 18 февраля.

Переходный день – 21 января, когда в большинстве случаев рождаются Водолеи. Но в начале суток с небольшой вероятностью – Козероги.

Дни рождения Водолеев приходятся на период с 22 января по 17 февраля.

При переходе от Водолеев к Рыбам, 18 февраля, в большинстве случаев рождаются Водолеи, но к концу суток такой шанс появляется и у Рыб.

Рыбы

Период знака Зодиака Рыбы – с 19 февраля по 20 марта.

День перехода от Водолея к Рыбам – 19 февраля. С равной вероятностью появляются на свет представители обоих знаков.

С 20 февраля по 19 марта рождаются только Рыбы.

Переходная дата на границе между Рыбами и Овном – 20 марта. Родившиеся в этот день с равной долей вероятности могут оказаться под влиянием одного из этих знаков.

Периоды знаков Зодиака в 2020 году

Расположение зодиакальных созвездий имеет определенный и неизменный порядок. Кроме этого каждый из них отвечает за проявление одной из четырех стихий – Огня, Земли, Воздуха или Воды. В астрологии существует точная таблица, по которой можно определить периоды знаков Зодиака, их последовательность и принадлежность к одной из стихий.

Споры о 13 знаке Зодиака – Змееносце

Но в гороскопе существует и 13-й знак – Змееносец. Он не относится к какому-либо созвездию, а основан – если можно так выразиться – на реальном человеке. Это Имхотеп, живший в Древнем Египте в 27-м веке до н.э. Считается, что он принес людям искусство исцеления от болезней.

В 70-х годах XX века астролог Стивен Шмидт предложил включить в состав Зодиака 13-й элемент и даже нашел поддержку своей идее среди некоторых коллег по цеху. Но в большинстве астрологических школ это предложение встретили «в штыки». Индийская астрология, например, не признала Змееносца, поскольку его появление разрушит стройную систему Зодиака, основанную на существовании 12 равных частей.

Через пол столетия внимание общества вновь было привлечено к Змееносцу. Несколько лет назад ученые из НАСА, занимавшиеся изучением звездного неба, заявили: расположение звезд за много веков существования астрологии заметно изменилось. Поэтому Зодиак уже не соответствует тому значению, которое ему придавали когда-то, его система нуждается в корректировке. И тут снова «всплыл» Змееносец.

Название происходит от греческого «змей-носитель» и выглядит как человек со змеей в руках в границах созвездия Змеи.

Споры о 13 знаке Зодиака – Змееносце

Тринадцатый знак Зодиака Змееносец имеет период, охватывающий дни между 29 ноября и 17 декабря, хотя по традиционному гороскопу те, кто появился на свет между 22 ноября и 21 декабря, относятся к Стрельцам.

С учетом Змееносца расположение и периоды зодиакальных созвездий обрели несколько иной вид:

Козерог: с 20 января по 16 февраля



Водолей: с 16 февраля по 11 мартаРыбы: с 11 марта по 18 апреляОвен: с 18 апреля по 13 маяТелец: с 13 мая по 21 июняБлизнецы: с 21 июня по 20 июляРак: с 20 июля по 10 августаЛев: с 10 августа по 16 сентябряДева: с 16 сентября по 30 октябряВесы: с 30 октября по 23 ноябряСкорпион: с 23 ноября по 29 ноябряЗмееносец: с 29 ноября по 17 декабряСтрелец: с 17 декабря по 20 января

Добавление 13-го созвездия между Скорпионом и Стрельцом заметно сместило привычные даты, многие периоды рождения знаков Зодиака поменяли свою принадлежность.

Именно поэтому астрологи в своем большинстве не приняли нововведение, изменившее для многих привычный знак Зодиака. Например, ноябрь вместил в себя целых три созвездия – Весы, Скорпиона и Змееносца, но потерял Стрельца.

Официального признания 13-го знака Зодиака пока не произошло, по этому поводу до сих пор ведутся ожесточенные споры. Да и сам по себе Змееносец обладает противоречивыми свойствами. По мнению астрологов, он вбирает в себя всю земную карму, поскольку замыкает кольца рока. Знак состоит из двух контрастных змей – белой и черной (иногда их называют серебряной и золотой). Темная змея несет в себе часть силы Скорпиона, а светлая – некоторые черты характера Стрельца.

Несмотря на такую характеристику многие астрологи уверены в высшем предназначении Змееносца. Те, кто родился под ним, обладают особой миссией. Их жизнь – это бескорыстное служение людям.

Черты характера человека-Змееносца:

отодвинет на задний план свои проблемы, если ближний окажется в беде;

большая внутренняя сила позволяет вершить великие дела;

сложные жизненные обстоятельства делают его сильнее;

для него характерна жизнь по принципу Феникса – сначала разрушить все вокруг себя, превратить в пепел, но затем осознать содеянное, устыдиться и с таким же рвением приступить к исправлению ошибок;

поскольку Змееносец легко находит подход к любому человеку, он любит путешествовать и приобретать новых знакомых;

в нем есть черта авантюриста, не ведающего страха;

добрый по отношению к людям, но при этом способен жестоко наказать тех, кто его обидел.

Характеристики рожденных на стыке знаков Зодиака

Интересно, что одни Змееносцы родились, чтобы творить добро (целители, экстрасенсы), а другие оказались на противоположной, темной стороне. Впрочем, тут нет ничего удивительного.

Характеристики рожденных на стыке знаков Зодиака

Человек не всегда может с точностью назвать свое зодиакальное созвездие. Обычно это происходит с теми, кто родился в пограничный день, когда Солнце переходит из одного созвездия в другое. В зависимости от времени суток, места и года рождения одни астрологи, например, считают 23 октября подвластным влиянию Весов, а другие отмечают, что человек родился под Скорпионом. В одних гороскопах эта переходная дата называется последним днем, когда Солнце проходит по эклиптике, близкой к созвездию Весов. При другом толковании это же число в календаре отмечено как первый день восхождения Солнца в созвездии Скорпиона.

Человек, родившийся на стыке двух частей эклиптики, попадает под влияние пограничного знака. Таких людей часто называют Змееносцами, что абсолютно неверно. Как уже говорилось, астрологи считают, что под этим знаком появились на свет те люди, чей день рождения приходится на период с 29 ноября по 17 декабря. Именно в это время Солнце главенствует в малоизученном 13-ом секторе небесной сферы. Со временем новое понятие из астрологической области перешло в бытовую среду, потеряв свое первоначальное определение. Сегодня многие ошибочно называют Змееносцами родившихся в переходный день смены знаков Зодиака.

Люди, рожденные в переходный период, обладают наиболее яркими и сильными чертами, характерными для каждого из граничащих друг с другом зодиакальных созвездий.

Точное определение своего знака Зодиака

Каждому «пограничнику» можно дать лаконичную характеристику:

Козерог-Водолей (19–22 января) — пик тайны и воображения.

Водолей-Рыбы (19–21 февраля) — пик чувствительности.

Рыбы-Овен (20–23 марта) — пик успеха.

Овен-Телец (19–22 апреля) — пик власти.

Телец-Близнецы (20–23 мая) — пик энергии.

Близнецы-Рак (20–23 июня) — пик магии.

Рак-Лев (20–24 июля) — пик противоречия.

Лев-Дева (20–24 августа) — пик разлома.



Дева-Весы (20–23 сентября) — пик красоты.Весы-Скорпион (20–24 октября) — пик драмы и критики.Скорпион-Стрелец (19–23 ноября) — пик революции.Стрелец-Козерог (20 –24 декабря) — пик пророчества.

В классической астрологии нет понятия переходного знака. Но многолетние наблюдения и расчеты астрологов дают одну и ту же картину: характер людей, родившихся в пограничный период, заметно отличается от тех, кто родился под «чистым» знаком.

Если вам повезло появиться на свет в переходную дату, то читайте сразу два стандартных гороскопа – для того знака, который считается вашим «официально», и для того, который находится рядом с вами. Для большей уверенности закажите астрологу персональный прогноз.

Точное определение своего знака Зодиака

Поскольку движение Солнца по небесной сфере каждый год отличается, то и его переходы из одного сектора эклиптики в другой происходят в разное время. Поэтому дата рождения может изменить период знаков Зодиака.

Несмотря на то, что в популярной астрологической литературе легко можно найти таблицы для уточнения своего знака Зодиака, большинство людей не вдается в такие подробности. Они читают общие гороскопы просто ради удовольствия или из любопытства.

И все же, как быть тем, кто родился в пограничные дни перехода Солнца из одного созвездия в другое и по факту неправильно определил свой знак? Все зависит от степени увлеченности астрологией:

Наиболее пытливым поможет персональный гороскоп периода знаков Зодиака. Зная время своего рождения, вы сможете точно определить свой знак и узнать о себе много нового и интересного.

Можно изучить описания двух пограничных знаков, сравнить характеристики и постараться понять, какой из них вам ближе. В дальнейшем ориентируйтесь только на выбранный знак Зодиака.

А можно подбирать для себя те прогнозы для каждого знака, которые в данный момент точнее отражают вашу линию жизни.

Созвездие, под которым вы родились, играет важную роль при составлении прогноза. Но это не единственный фактор, определяющий жизнь. Ответы на вопросы о вашем характере и судьбе даст персональный гороскоп, который всегда можно заказать у астролога.

Источник: chronos.mg