55-летняя Элизабет Херли взбудоражила поклонников фото в бикини

"Нет слов. Она пьет воду из фонтана молодости". - пишут поклонники под фото звезды.

Молодость британской актрисы, фотомодели и дизайнера Элизабет Херли вновь удивила ее поклонников

Известная актриса и фотомодель Элизабет Херли славится своими хорошими формами и молодостью, не смотря на свои 55 лет. В этот раз она удивила поклонников и снялась в рекламе собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach.

На фото модель позирует в песчаном купальнике, накинув легкий розовый халат. На лице легкий дневной макияж и серьги, подчеркивающие выразительные черты лица и красивую шею.

Фото собрало более 100 тысяч лайков. Фанаты один за другим писали восторженные комментарии:

-Она, должно быть, вампир. С каждым днем все моложе и моложе;

-Так шикарно выглядеть в ее возрасте — незаконно!;

-Нет слов. Она пьет воду из фонтана молодости;

-Ты — легенда! Выглядишь на 20 лет.