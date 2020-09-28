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Красота / Общество

55-летняя Элизабет Херли взбудоражила поклонников фото в бикини

12:51 28.09.2020 Фото: instagram.com
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"Нет слов. Она пьет воду из фонтана молодости". - пишут поклонники под фото звезды.

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Молодость британской актрисы, фотомодели и дизайнера Элизабет Херли вновь удивила ее поклонников

Известная актриса и фотомодель Элизабет Херли славится своими хорошими формами и молодостью, не смотря на свои 55 лет. В этот раз она удивила поклонников и снялась в рекламе собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach.

На фото модель позирует в песчаном купальнике, накинув легкий розовый халат. На лице легкий дневной макияж и серьги, подчеркивающие выразительные черты лица и красивую шею.

Фото собрало более 100 тысяч лайков. Фанаты один за другим писали восторженные комментарии:

-Она, должно быть, вампир. С каждым днем все моложе и моложе;

-Так шикарно выглядеть в ее возрасте — незаконно!;

-Нет слов. Она пьет воду из фонтана молодости;

-Ты — легенда! Выглядишь на 20 лет.

актриса бикини внешность молодо выглядит молодость поклонники соцсети фигура фото Элизабет Херли Elizabeth Hurley Beach Instagram
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