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Ввели военное положение и всеобщую мобилизацию власти в Армении

08:02 28.09.2020 Фото: facebook.com/nikol.pashinyan/
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Как заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики, азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе его столицу Степанакерт.

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Ранее военное положение и мобилизацию объявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики

Власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян.
"Правительственным решением в Республике Армения объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу после официального опубликования. Личному составу, приписанному к войскам, призываю явиться в свои территориальные военные комиссариаты", — написал он в Facebook.

Ранее военное положение и мобилизацию объявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

б очередном обострении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стало известно сегодня утром. Как заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики, азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе его столицу Степанакерт.

Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Армения военное положение
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