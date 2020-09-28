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Новую национальную программу на Дальнем востоке до 2035 утвердил Михаил Мишустин. О чем она?

08:30 28.09.2020 Фото: Pixabay
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Документ разработан по поручению президента России.

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Михаил Мишустин утвердил Национальную программу развития Дальнего Востока

Распоряжение от 24 сентября 2020 года №2464-р
У Дальнего Востока появилась собственная программа развития. Своим распоряжением её утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. Основные цели программы – ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока, повышение качества жизни людей на Дальнем Востоке.

Нацпрограмма подготовлена по поручению Президента России Владимира Путина. В июньском указе «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока» глава государства обозначил главные стратегические цели государственной политики в дальневосточных регионах. В ближайшие четыре года на этих территориях все ключевые показатели качества жизни людей и показатели экономического развития должны расти быстрее, чем в среднем по России.

Михаил Мишустин в августе совершил рабочую поездку на Дальний Восток, чтобы лично узнать о существующих в регионе проблемах и понять, как их можно решить. На заседании Правительства 23 сентября он поручил профильным министерствам и ведомствам держать работу над национальной программой под постоянным контролем.

Реализовать программу планируется в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. По каждому из них планируется утвердить план мероприятий. Всего в экономике Дальнего Востока до 2035 года должно быть создано не менее 450 тыс. новых рабочих мест, во всех удалённых населённых пунктах обеспечена авиационная доступность (будет реконструировано 40 аэропортов) и подключение к интернету. В каждом из 11 регионов ДФО предусмотрено создание новых туристических кластеров. Особый акцент в программе сделан на развитии социальной инфраструктуры – строительстве новых школ, детских садов, больниц и объектов культуры.

Дальний Восток занимает 41% территории России, там живёт 5,6% населения страны. Регион богат природными ресурсами, которые могут стать базой для создания и развития новых масштабных производств. Он расположен в естественном транспортном коридоре между Европой и Азией. По территории Дальневосточного федерального округа проходят крупнейшие в мире железнодорожные магистрали – Байкало-Амурская и Транссибирская. Также через Дальний Восток пролегает Северный морской путь – самый короткий маршрут из Азии в Европу.
Источник: government.ru

Дальний Восток Национальная программа
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От редакции

Дальний Восток освоит программу до этого времени?

Аноним, 28 сентября 2020 08:35
Балаболы, одни проекты и никаких реальных дел...

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