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Кому положена вторая пенсия, срочно узнайте

09:00 28.09.2020 Фото: pixabay
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В основном указанные в законе случаи относятся к военнослужащим. Например, те, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости.

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Сюжет: Пенсионная реформа
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Возможность одновременного получения двух пенсий предусмотрена законодательством о государственном пенсионном обеспечении. На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро “Мусаев и партнёры” Надежда Ермолаева.

По ее словам, в основном указанные в законе случаи относятся к военнослужащим. Например, те, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости.

Аналогичные правила действуют и в отношении ветеранов Великой Отечественной войны или граждан, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда": они также могут получить и пенсию по инвалидности, и страховую пенсию по старости.

Возможность одновременного получения двух пенсий предусмотрена законодательством о государственном пенсионном обеспечении. На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро “Мусаев и партнёры” Надежда Ермолаева.

По ее словам, в основном указанные в законе случаи относятся к военнослужащим. Например, те, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости.

Аналогичные правила действуют и в отношении ветеранов Великой Отечественной войны или граждан, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда": они также могут получить и пенсию по инвалидности, и страховую пенсию по старости.

"В практике возникают вопросы одновременного получения трудовых пенсий и пенсий за выслугу или по инвалидности у военнослужащих, но эти пенсии совмещаться не могут. Правовых оснований для этого в законах о пенсионном обеспечении сотрудников и о накопительных пенсиях не предусмотрено, а закон о государственном пенсионном обеспечении не регулирует этих отношений", — уточнила эксперт.

Кроме того, право на получение пенсии по потере кормильца и страховой пенсии по старости или по инвалидности имеют родители и не вступившие в новый брак вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы или умерших вследствие травмы, полученной при исполнении обязанностей.

Аналогичные правила действуют в отношении нетрудоспособных членов семьи ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также членов семей погибших летчиков-космонавтов.

"Важно помнить, что Закон "О государственном пенсионном обеспечении" предусматривает специальные правила назначения пенсий для каждой из этих категорий", — заключила эксперт.

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