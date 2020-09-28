28.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Как выжил при крушении самолета Ан-26 под Чугуевым 25 сентября 2020, рассказал выживший Вячеслав Золочевский

09:30 28.09.2020 Фото: РИА
0

По факту крушения возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним.

% name% title
Военно-транспортный самолет Ан-26, выполнявший учебный полет, разбился в районе города Чугуева вечером 25 сентября

Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский рассказал, как ему удалось спастись при крушении самолета Ан-26, который разбился под Чугуевым. Об этом сообщил агентству УНН председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер.
По словам губернатора, к курсанту, который сейчас находится в больнице, приходили следователи Государственного бюро расследований.
"Он уже рассказывает, что происходило. Я еще раз повторяю, что не хотелось бы нагружать, потому что вы знаете, что проходит сейчас досудебное расследование. И следователи ГБР уже задавали вопросы. Поэтому там обстоятельства, которые он вспоминает, они изложены уже в протоколе допроса", — сказал Кучер.

Он отметил, что, по словам курсанта, тот выжил, потому что при пожаре его прикрыло частью самолета.
"Он находился в определенной капсуле, как вот фюзеляж самолета, частью самолета прикрыло его, поэтому, собственно, огонь не достал его", — пояснил Кучер.

Военно-транспортный самолет Ан-26, выполнявший учебный полет, разбился в районе города Чугуева вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять человек погибли на месте, двоим курсантам удалось выбраться из самолета, но один из них получил серьезные ожоги и умер в больнице.

По факту крушения возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Государственное бюро расследований проверяет четыре версии катастрофы: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами, проблемы с техобслуживанием самолета.

Источник: РИА

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как думаете, из-за чего случилась авария?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему нельзя выбрасывать хлеб и оставлять в нем нож. Важные приметы о хлебе
09:55 28-09-2020
Почему нельзя выбрасывать хлеб и оставлять в нем нож. Важные приметы о хлебе
Новый классный кроссовер CX-30 от Mazda появится в России
09:55 28-09-2020
Новый классный кроссовер CX-30 от Mazda появится в России
Студия танца "Parallel приглашает на занятия по разным  направлениям
09:49 28-09-2020
Студия танца
БердскПервый снег выпадет в Бердске в сентябре 2020
09:35 28-09-2020
Первый снег выпадет в Бердске в сентябре 2020
Как выжил при крушении самолета Ан-26 под Чугуевым 25 сентября 2020, рассказал выживший Вячеслав Золочевский
09:30 28-09-2020
Как выжил при крушении самолета Ан-26 под Чугуевым 25 сентября 2020, рассказал выживший Вячеслав Золочевский
28 сентября - Всемирный день борьбы против бешенства
09:24 28-09-2020
28 сентября - Всемирный день борьбы против бешенства
Магазин " Магия любви" Satisfyer layons Sweet Treat
09:19 28-09-2020
Магазин
Турция хочет помочь Азербайджану в войне с Арменией
09:15 28-09-2020
Турция хочет помочь Азербайджану в войне с Арменией
Когда День святого Архангела Михаила в сентябре 2020 года?
09:07 28-09-2020
Когда День святого Архангела Михаила в сентябре 2020 года?
Кому положена вторая пенсия, срочно узнайте
09:00 28-09-2020
Кому положена вторая пенсия, срочно узнайте