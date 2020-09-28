Как выжил при крушении самолета Ан-26 под Чугуевым 25 сентября 2020, рассказал выживший Вячеслав Золочевский

Военно-транспортный самолет Ан-26, выполнявший учебный полет, разбился в районе города Чугуева вечером 25 сентября

Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский рассказал, как ему удалось спастись при крушении самолета Ан-26, который разбился под Чугуевым. Об этом сообщил агентству УНН председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

По словам губернатора, к курсанту, который сейчас находится в больнице, приходили следователи Государственного бюро расследований.

"Он уже рассказывает, что происходило. Я еще раз повторяю, что не хотелось бы нагружать, потому что вы знаете, что проходит сейчас досудебное расследование. И следователи ГБР уже задавали вопросы. Поэтому там обстоятельства, которые он вспоминает, они изложены уже в протоколе допроса", — сказал Кучер.

Он отметил, что, по словам курсанта, тот выжил, потому что при пожаре его прикрыло частью самолета.

"Он находился в определенной капсуле, как вот фюзеляж самолета, частью самолета прикрыло его, поэтому, собственно, огонь не достал его", — пояснил Кучер.

Военно-транспортный самолет Ан-26, выполнявший учебный полет, разбился в районе города Чугуева вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять человек погибли на месте, двоим курсантам удалось выбраться из самолета, но один из них получил серьезные ожоги и умер в больнице.

По факту крушения возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Государственное бюро расследований проверяет четыре версии катастрофы: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами, проблемы с техобслуживанием самолета.

Источник: РИА