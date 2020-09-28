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Обрушился 35-метровый мост на 50 человек в Подмосковье. Всех госпитализировали в 9 больниц

12:30 28.09.2020 Фото: pixabay.com
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На территории предприятия "ФМ логистик" в Ступине произошло обрушение надземного пешеходного перехода высотой 4 метра.

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Пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье доставили в девять больниц

Для госпитализации некоторых задействовали вертолет.
Пострадавшие в результате обрушения надземного перехода на предприятии в подмосковном Ступине доставлены в девять больниц, большинство - в Ступинскую. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.
"Из 51 пострадавшего 32 госпитализированы в Ступинскую больницу, остальные - в лечебные учреждения Домодедова, Чехова, Серпухова, Каширы, Подольска, Коломны, Солнечногорска и Красногорска", - сказал собеседник агентства. Для госпитализации некоторых из них был задействован вертолет. Состояние почти 20 пострадавших оценивается как тяжелое.

В воскресенье утром на территории предприятия "ФМ логистик" в Ступине произошло обрушение надземного пешеходного перехода длиной 35 метров и высотой 4 метра. Он упал на инженерные коммуникации и повредил их. Предварительная причина обрушения - перегрузка моста, что привело к деформированию крепежных элементов.

В результате ЧП пострадал 51 человек. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пострадавшие - граждане Киргизии. У двоих из них имеется и российское гражданство. После ЧП большинство работников разбежались, позже они стали самостоятельно обращаться за помощью в больницы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК.

Источник: ТАСС

метро обрушение пострадавшие
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