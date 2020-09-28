"Любовь к спорту началась с детства": История молодого учителя физкультуры и хоккеиста Михаила Олешко из Бердска

Человек должен получать удовольствие от своей работы, а для меня лучшая награда когда ребята учатся чему то новому и увлечены в занятии физической культуры, говорит педагог.

Михаил с детства увлекается хоккеем

Молодой учитель лицея №7, Михаил Олешко, в этом году отметил профессиональный юбилей-5 лет работы учителем. Педагог, кроме основной работы, увлекается хоккеем и воспитывает 11-месячного сына.

-Все началось еще в детстве: отец привил любовь к спорту, а в 7 лет отдал на секцию хоккея. Но тогда ледовых дворцов спорта не было, и мы сами заливали лёд на «коробке», и это только в зимние время года, а летом играли в футбол и баскетбол. Также в школе очень любил уроки физкультуры. Получив педагогическое образование, но специальность была техническая, а я всю свою жизнь я занимаюсь спортом. Я пришёл в свою родную СОШ №2. Почему именно туда? Начиная со средних классов, выступал за школу в различных видах спорта и там как раз была свободная вакансия учителя физической культуры. Решил попробовать себя в этом «амплуа» и не ошибся: человек должен получать удовольствие от своей работы, а для меня лучшая награда , когда ребята учатся чему-то новому и увлечены в занятия спорта, затем прошёл переподготовку.

Сначала я работал в начальных классах, и в первый же урок побывал и Михаилом Петровичем, и «тренером», и Александром Сергеевичем. Дети очень бурно реагируют на нового учителя, тем более молодого. В этом году юбилей-5 лет педагогического стажа.

Самый запоминающийся день в педагогической практики, случился в 1 июня (мой день рождения), были соревнования «большие гонки» среди 5-х классов, мы заняли 1 место, и кубок и медали тоже были наши, вот такой вот подарок сделали ученики. В этом году я стал классным руководителем и, как подарок судьбы, мне достался класс-команда хоккеистов.

Обычно мой день проходит так: с утра и до обеда на работе, после этого провожу время с семьёй, любимая жена тоже учитель, пока не работает, сейчас у неё один главный ученик-это наш сын. Вечером тренировки с учениками, либо свои - я до сих пор занимаюсь хоккеем. Каждый день расписан, на выходных один день посвящаю полностью семье, а второй-игра по хоккею и встреча со своими родителями и родителями жены.

В работе школьного учителя меньше всего мне нравится отношение нынешней молодёжи к спорту и занятиям физической культурой, не всех, конечно, но с каждым годом интерес пропадает, дети больше проводят времени за компьютером и телефонами. А нравится, когда в классе есть «костяк» спортсменов, и неважно , из каких они секций, они активные, помогают мне и «подбивают» сверстников на занятия физической культурой,- Рассказал Михаил Олешка.