На покойного отца оформила кредиты 32-летняя сибирячка

воспользовалась сим-картой отца и в режиме онлайн оформила один кредит на его имя в период, когда тот находился в реанимации, и два кредита - после его смерти.

Сибирячка оформила кредиты на мертвеца, чтобы расплатиться с долгами

За оформление «кредитов с того света» на женщину заведено уголовное дело.

Сразу три кредита получила женщина, оформив их на своего отца, который скончался за несколько дней до их выдачи.

Инцидент произошел в соседнем с Новосибирском городе Омске. Когда один из местных жителей попал в больницу в бессознательном состоянии, то сотовый телефон пациента передали его дочери. Позже больной умер, а затем выяснилось шокирующее обстоятельство – мужчина «оформил» несколько кредитов уже после смерти.

«32-летняя жительница Кировского округа воспользовалась сим-картой отца и в режиме онлайн оформила один кредит на его имя в период, когда тот находился в реанимации, и два кредита - после его смерти. Все запросы на получение банковских продуктов были исполнены посредством электронного личного кабинета». – сообщает ГУ МВД России по Омской области.

Получив в итоге кругленькую сумму - более 350 000 рублей – омичка потратила их на погашение долгов и коммунальные платежи.

По статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» сибирячке грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

Источник: ndn.info