28.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

На покойного отца оформила кредиты 32-летняя сибирячка

12:45 28.09.2020 Фото: pixabay.com
0

воспользовалась сим-картой отца и в режиме онлайн оформила один кредит на его имя в период, когда тот находился в реанимации, и два кредита - после его смерти.

% name% title
Сибирячка оформила кредиты на мертвеца, чтобы расплатиться с долгами

За оформление «кредитов с того света» на женщину заведено уголовное дело.

Сразу три кредита получила женщина, оформив их на своего отца, который скончался за несколько дней до их выдачи.

Инцидент произошел в соседнем с Новосибирском городе Омске. Когда один из местных жителей попал в больницу в бессознательном состоянии, то сотовый телефон пациента передали его дочери. Позже больной умер, а затем выяснилось шокирующее обстоятельство – мужчина «оформил» несколько кредитов уже после смерти.

«32-летняя жительница Кировского округа воспользовалась сим-картой отца и в режиме онлайн оформила один кредит на его имя в период, когда тот находился в реанимации, и два кредита - после его смерти. Все запросы на получение банковских продуктов были исполнены посредством электронного личного кабинета». – сообщает ГУ МВД России по Омской области.

Получив в итоге кругленькую сумму - более 350 000 рублей – омичка потратила их на погашение долгов и коммунальные платежи.

По статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» сибирячке грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

Источник: ndn.info

долги кредит мертвец
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Справедливый срок?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

5 поразительных фактов о сосках: У кельтских народов грудь короля сосали во время королевских церемоний
13:18 28-09-2020
5 поразительных фактов о сосках: У кельтских народов грудь короля сосали во время королевских церемоний
Сайты с продажными женщинами и бесплатными эротическими фильмами заблокировал суд
13:15 28-09-2020
Сайты с продажными женщинами и бесплатными эротическими фильмами заблокировал суд
Самый надежный и недорогой внедорожник назвал автоэксперт
13:06 28-09-2020
Самый надежный и недорогой внедорожник назвал автоэксперт
Праздник Веры, Надежды, Любови: Дата празднования в сентябре 2020 года и традиции светлого дня
13:04 28-09-2020
Праздник Веры, Надежды, Любови: Дата празднования в сентябре 2020 года и традиции светлого дня
Умерла от COVID-19 вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро
13:00 28-09-2020
Умерла от COVID-19 вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро
Как правильно посадить озимый чеснок осенью 2020 года? Где запрещено сажать чеснок?
12:59 28-09-2020
Как правильно посадить озимый чеснок осенью 2020 года? Где запрещено сажать чеснок?
Секс-бомба Анфиса Чехова показала горячее фото из ванной в одних трусиках
12:57 28-09-2020
Секс-бомба Анфиса Чехова показала горячее фото из ванной в одних трусиках
БердскВажные изменения в выплатах Путина и детских пособиях с октября 2020. Что нужно успеть сделать до 1 октября
12:52 28-09-2020
Важные изменения в выплатах Путина и детских пособиях с октября 2020. Что нужно успеть сделать до 1 октября
55-летняя Элизабет Херли взбудоражила поклонников фото в бикини
12:51 28-09-2020
55-летняя Элизабет Херли взбудоражила поклонников фото в бикини
На покойного отца оформила кредиты 32-летняя сибирячка
12:45 28-09-2020
На покойного отца оформила кредиты 32-летняя сибирячка