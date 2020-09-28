Погибли 6 человек и ребенок в смертельном ДТП в автобусе из-за КамАЗа

Возбуждено уголовное дело по факту гибели и травмирования людей в ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области

27 сентября, примерно в 10 часов 20 минут, на автодороге между поселками Кумачево и Круглово Зеленоградского района Калининградской области произошло столкновение рейсового пассажирского автобуса и перевозившего песок грузового автомобиля. В результате ДТП шестеро человек погибли, в их числе ребенок. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи и криминалисты регионального управления СК России работают на месте происшествия. Ими фиксируются следы аварии, изымаются необходимые для исследований образцы и другие значимые для следствия материалы, в том числе у компании-перевозчика, допрашиваются очевидцы и пострадавшие. Вскоре следствием будет назначена автотехническая судебная экспертиза.

Кроме того, руководством СУ СК России по Калининградской области инициирована передача материалов уголовного дела, возбужденного органами полиции по факту дорожно-транспортного происшествия (ст. 264 УК РФ), для дальнейшего расследования следователям регионального следственного управления.

Только по результатам комплекса проведенных следственных действий и судебных экспертиз можно будет сделать вывод о причинах произошедшего.

Источник: sledcom.ru