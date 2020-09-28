28.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Погибли 6 человек и ребенок в смертельном ДТП в автобусе из-за КамАЗа

15:30 28.09.2020 Фото: СК РФ
0

СК завел уголовное дело.

% name% title
Возбуждено уголовное дело по факту гибели и травмирования людей в ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области

27 сентября, примерно в 10 часов 20 минут, на автодороге между поселками Кумачево и Круглово Зеленоградского района Калининградской области произошло столкновение рейсового пассажирского автобуса и перевозившего песок грузового автомобиля. В результате ДТП шестеро человек погибли, в их числе ребенок. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи и криминалисты регионального управления СК России работают на месте происшествия. Ими фиксируются следы аварии, изымаются необходимые для исследований образцы и другие значимые для следствия материалы, в том числе у компании-перевозчика, допрашиваются очевидцы и пострадавшие. Вскоре следствием будет назначена автотехническая судебная экспертиза.

Кроме того, руководством СУ СК России по Калининградской области инициирована передача материалов уголовного дела, возбужденного органами полиции по факту дорожно-транспортного происшествия (ст. 264 УК РФ), для дальнейшего расследования следователям регионального следственного управления.

Только по результатам комплекса проведенных следственных действий и судебных экспертиз можно будет сделать вывод о причинах произошедшего.

Источник: sledcom.ru

автобус ДТП
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что покажет судебная экспертиза?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как получить вид на жительство в Чехии
16:21 28-09-2020
Как получить вид на жительство в Чехии
Влагомер зерна для быстрых измерений влажности зерновых культур
16:19 28-09-2020
Влагомер зерна для быстрых измерений влажности зерновых культур
Исправление прикуса
16:18 28-09-2020
Исправление прикуса
Гороскоп любви на всю неделю до 4 октября 2020 года: Грядут кардинальные перемены в личной жизни
16:18 28-09-2020
Гороскоп любви на всю неделю до 4 октября 2020 года: Грядут кардинальные перемены в личной жизни
Критерии выбора крутых входных дверей для дома: на что же стоит обратить внимание?
16:17 28-09-2020
Критерии выбора крутых входных дверей для дома: на что же стоит обратить внимание?
Постельное белье Иваново
16:16 28-09-2020
Постельное белье Иваново
БердскТы методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
16:16 28-09-2020
Ты методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
Стукнул по голове сожительницу из-за дочери и унес тело в реку мужчина в Новосибирске
16:15 28-09-2020
Стукнул по голове сожительницу из-за дочери и унес тело в реку мужчина в Новосибирске
Семья Ефремова намерена судиться с адвокатом Пашаевым
16:15 28-09-2020
Семья Ефремова намерена судиться с адвокатом Пашаевым
Даст ли Бог прощение, если сатана раскается?
16:13 28-09-2020
Даст ли Бог прощение, если сатана раскается?