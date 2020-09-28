Очередная "рубка ухода": Повалили свежие и молодые сосны под корень в лесу около БЭМЗа в Бердске. Смотрите фото

Молодой лес снова вырубили в лесу Бердска

Тревожное сообщение сегодня, 28 сентября, в "Курьер. Среда. Бердск" написал житель Бердска Андрей:

- Сегодня гулял в лесу около БЭМЗа, лес там совсем молодой и чистый. Смотрю — кучи свежей хвои на дороге, в самом лесу — все просечено (прорежено), пни оставлены совсем молодые. Спросил у людей — сказали рубил лесхоз на этой неделе. В общем, очередная «рубка ухода» у них. Что в этом лесу прореживать-то? Лесок совсем молодой, сосны все не более 35 см в диаметре, однако их рубят, словно они «переспелые». Вот до такого дошли.

Бердчанин сделал несколько фотографий и выслал в редакцию.

Деревья снова вырубили