«Ее заказали»: О травле Волочковой раскрыл секрет Цискаридзе

" Я не хочу знать Настю такой, я знаю ее другой. Для меня это совсем другой человек", — заявил артист в интервью на YouTube-канале "ЖЗЛ с Дмитрием Быковым".

Николай Цискаридзе несколько лет танцевал с Анастасией Волочковой

Артист балета, педагог и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал о травле Анастасии Волочковой в Большом театре. Он сообщил, что у руководства был заказ на звезду сцены, и оно пыталось сделать все, чтобы артистку унизить.

— Я был свидетелем чудовищной травли Насти, которая была развернута против нее. Я был первым, кто с ней танцевал в Москве. Меня вызвали и сказали, что нужно выйти и перед камерами сказать, что я не могу поднять Волочкову. Я не стал этого делать. Тогда вызвали моего педагога и попросили об этом же, ему угрожали. Потом эти люди мне отомстили за мой отказ. У них был заказ на Настю, ее заказали, — рассказал Цискаридзе.

Он добавил, что не будет называть конкретных имен заказчиков — пусть это делает сама балерина.

Также артист отметил, что сегодняшний имидж Волочковой не воспринимает, для него она осталась в прежнем образе. Цискаридзе никогда не заходит на страницу балерины в социальной сети Instagram.

— Я не хочу знать Настю такой, я знаю ее другой. Для меня это совсем другой человек, — заявил артист в интервью на YouTube-канале «ЖЗЛ с Дмитрием Быковым».

Цискаридзе сказал, что никому не пожелает столкнуться с такой травлей, которую пришлось пережить Волочковой.