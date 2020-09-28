28.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

«Ее заказали»: О травле Волочковой раскрыл секрет Цискаридзе

14:45 28.09.2020 Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
0

" Я не хочу знать Настю такой, я знаю ее другой. Для меня это совсем другой человек", — заявил артист в интервью на YouTube-канале "ЖЗЛ с Дмитрием Быковым".

% name% title
Николай Цискаридзе несколько лет танцевал с Анастасией Волочковой

Артист балета, педагог и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал о травле Анастасии Волочковой в Большом театре. Он сообщил, что у руководства был заказ на звезду сцены, и оно пыталось сделать все, чтобы артистку унизить.

— Я был свидетелем чудовищной травли Насти, которая была развернута против нее. Я был первым, кто с ней танцевал в Москве. Меня вызвали и сказали, что нужно выйти и перед камерами сказать, что я не могу поднять Волочкову. Я не стал этого делать. Тогда вызвали моего педагога и попросили об этом же, ему угрожали. Потом эти люди мне отомстили за мой отказ. У них был заказ на Настю, ее заказали, — рассказал Цискаридзе.

Он добавил, что не будет называть конкретных имен заказчиков — пусть это делает сама балерина.

Также артист отметил, что сегодняшний имидж Волочковой не воспринимает, для него она осталась в прежнем образе. Цискаридзе никогда не заходит на страницу балерины в социальной сети Instagram.

— Я не хочу знать Настю такой, я знаю ее другой. Для меня это совсем другой человек, — заявил артист в интервью на YouTube-канале «ЖЗЛ с Дмитрием Быковым».

Цискаридзе сказал, что никому не пожелает столкнуться с такой травлей, которую пришлось пережить Волочковой.

балет травля Анастасия Волочкова Николай Цискаридзе
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какая для вас Волочкова?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как получить вид на жительство в Чехии
16:21 28-09-2020
Как получить вид на жительство в Чехии
Влагомер зерна для быстрых измерений влажности зерновых культур
16:19 28-09-2020
Влагомер зерна для быстрых измерений влажности зерновых культур
Исправление прикуса
16:18 28-09-2020
Исправление прикуса
Гороскоп любви на всю неделю до 4 октября 2020 года: Грядут кардинальные перемены в личной жизни
16:18 28-09-2020
Гороскоп любви на всю неделю до 4 октября 2020 года: Грядут кардинальные перемены в личной жизни
Критерии выбора крутых входных дверей для дома: на что же стоит обратить внимание?
16:17 28-09-2020
Критерии выбора крутых входных дверей для дома: на что же стоит обратить внимание?
Постельное белье Иваново
16:16 28-09-2020
Постельное белье Иваново
БердскТы методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
16:16 28-09-2020
Ты методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
Стукнул по голове сожительницу из-за дочери и унес тело в реку мужчина в Новосибирске
16:15 28-09-2020
Стукнул по голове сожительницу из-за дочери и унес тело в реку мужчина в Новосибирске
Семья Ефремова намерена судиться с адвокатом Пашаевым
16:15 28-09-2020
Семья Ефремова намерена судиться с адвокатом Пашаевым
Даст ли Бог прощение, если сатана раскается?
16:13 28-09-2020
Даст ли Бог прощение, если сатана раскается?