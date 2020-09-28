Путин соберет президиум Госсовета 28 сентября 2020

По его словам, в настоящее время готовятся необходимые уточнения параметров нацпроектов, и мнение регионов по этой теме крайне значимо.

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября

Президент России Владимир Путин проведет 28 сентября расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное нацпроектам. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Расширенное заседание президиума Госсовета состоится в понедельник, 28 сентября", - сказал он. Песков добавил, что мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

24 сентября на встрече с избранными руководителями субъектов РФ Путин сообщил, что обсудит с главами регионов на заседании президиума Госсовета планы по реализации нацпроектов. По его словам, в настоящее время готовятся необходимые уточнения параметров нацпроектов, и мнение регионов по этой теме крайне значимо.