На новую выплату в 10 000 и 15 000 рублей от Путина на детей осталось всего 3 дня. Успейте оформить деньги до 1 октября 2020

За выплатами могут обратиться и опекуны, попечители детей. Опекунам (попечителям) ребенка (детей) для оформления выплаты необходимо обращаться в ПФР или МФЦ, так как только лично должны быть представлены подтверждающие право на опеку (попечительство) документы.

Пособие получат все семьи в России

Всего лишь 3 дня осталось до конечной даты оформления выплаты в 10 000 рублей семьям в России. Напомним, в апреле 2020 года президент России Владимир Путин в обращении к нации анонсировал выплаты на детей. Так, дети, которым не исполнилось 3-х лет имели право на выплату 5 000 рублей в течение 3-х месяцев, то есть - 15 000 рублей. Дети с 3 до 16 лет президент пообещал единовременную выплату в размере 10 000 рублей в июне, а после всем детям от рождения до 16 лет - 10 000 рублей в июле.

Органы ПФР принимают заявления на данные выплаты до 30 сентября включительно.

В Новосибирской области такие выплаты получили 395 тысяч семей (на 545 тысяч детей) на общую сумму более 11 млрд. рублей. Средства на данные выплаты в ПФР поступили из федерального бюджета и имели целевое назначение (ни на размере материнского капитала, ни на размере пенсий осуществление данных выплат не отразится). Пенсионный фонд продолжает принимать заявления. У родителей и опекунов, которые пока ещё не обратились за указанными выплатами, на это есть 3 дня – соответствующие заявления принимаются по 30 сентября включительно.

Удобнее всего подать заявление в электронном виде – на ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей через Личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, на единовременную выплату – только через портал госуслуг. Это самый удобный способ на сегодняшний день. Им воспользовались 98 % обратившихся за выплатами. Никаких дополнительных документов к заявлению при обращении за выплатами представлять не нужно.

Заявления принимаются также всеми филиалами МФЦ и территориальными органами ПФР.

За выплатами могут обратиться и опекуны, попечители детей. Опекунам (попечителям) ребенка (детей) для оформления выплаты необходимо обращаться в ПФР или МФЦ, так как только лично должны быть представлены подтверждающие право на опеку (попечительство) документы.

Поступающие новые заявления на выплаты отрабатываются в установленном порядке, а июльская дополнительная выплата в размере 10 тысяч рублей устанавливается в беззаявительном порядке специалистами ПФР самостоятельно.

Доставка выплат осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.